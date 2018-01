ChristenUnie achter uitstel vliegveld Lelystad

De opening van de toeristenluchthaven Lelystad per 1 april 2019 is onzeker geworden nu de regeringspartij ChristenUnie twijfels heeft over die datum. ‘Draagvlak’ en een ‘zorgvuldig proces’ zijn daarbij sleutelwoorden, zei Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie vandaag.

Eerder keerde de hele oppositie in de Tweede Kamer zich tegen de snelle opening van Lelystad Airport. Met regeringspartij ChristenUnie is er nu een meerderheid voor uitstel met misschien wel een paar jaar.

Lelystad moet vakantievluchten van Schiphol overnemen. De nationale luchthaven zit tegen de grenzen van zijn capaciteit van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Tot 2020, zo is met omwonenden afgesproken, mogen er niet meer landingen en starts plaatshebben. Schiphol wil doorgroeien naar 600.000 vliegbewegingen per jaar in 2030, maar daarover moet nog onderhandeld worden. Bezwaren zijn er genoeg van bewoners rond de vliegroutes en vanuit milieu-oogpunt.

Schiphol, eigenaar van Lelystad Airport, heeft haast met de opening. Lelystad kan tot 2023 tienduizend vluchten per jaar verwerken en groeit door naar 45.000. Het verlicht de druk bij Schiphol enigszins.

Niet alleen bewoners van Lelystad worden gedupeerd, maar ook van Gelderland, Overijssel, Drenthe en Noord-Holland.

Overlast In de Milieu-effectrapportage (Mer) die Schiphol liet maken voor de uitbreiding van Lelystad, bleef de overlast binnen de normen. In het najaar bleek dat er gegoocheld was met cijfers, zo berekende de actiegroep Hoog Overijssel. Om Lelystad ligt militair luchtruim. Vliegtuigen van en naar Lelystad moeten veel eerder laag gaan vliegen om onder het militaire luchtruim te blijven. Dat brengt meer motorvermogen met zich mee en dus extra geluidsoverlast. Niet alleen bewoners van Lelystad worden gedupeerd, maar ook van Gelderland, Overijssel, Drenthe en Noord-Holland. De toenmalige staatssecretaris Dijksma van infrastructuur en milieu concludeerde dat de berekeningen over moesten. Ook de Mer voor Schiphol zelf, om door te groeien naar 600.000 vliegbewegingen per jaar, wordt daarbij doorgelicht. Schiphol blijkt het Europese rekenmodel te hebben gebruikt, en niet het Nederlandse, wat belangrijke verschillen in de uitkomst oplevert. Tegenstanders van de opening van Lelystad Airport willen wachten op de herindeling van het burger- en militair luchtruim, gepland voor 2023. Pas dan kunnen er vliegroutes komen die voor minder geluids- en milieuoverlast zorgen. Schiphol wil daar niet op wachten. De nieuwe minister van infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen liet vandaag weten dat ‘zorgvuldigheid’ voorop staat. Eerder zei ze alles op alles te zetten om Lelystad Airport volgend jaar te openen, maar daar heeft ze een Kamermeerderheid bij nodig.