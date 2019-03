Christchurch rouwt om de slachtoffers: ‘Dit is niet Nieuw-Zeeland’

Vlaggen op overheidsgebouwen hangen halfstok in Christchurch, grote sportevenementen in heel Nieuw-Zeeland zijn afgezegd. Lianne Dalziel, de burgemeester van Christchurch, laat aan persbureau AP weten dat er graven worden gegraven voor de gelovigen die om het leven kwamen tijdens de aanvallen. Volgens de burgemeester wordt er nauw samengewerkt met de islamitische gemeenschap van Christchurch om aan de religieuze vereisten van de begrafenissen te voldoen.

'Het was een erg slechte dag, niet alleen voor ons, voor heel Nieuw-Zeeland’ Imam Ibrahim Abdulhalim

Bij geïmproviseerde monumenten door de hele stad branden kaarsen en leggen meelevende inwoners en nabestaanden van de slachtoffers bloemen neer. Met name in een park dicht in de buurt van beide moskeeën betuigen mensen hun afschuw en medeleven. Volgens premier Jacinda Ardern, die zaterdag Christchurch bezocht, besloot de Australische schutter toe te slaan in Nieuw-Zeeland “omdat wij staan voor diversiteit, vriendelijkheid en compassie”.

Halal voedsel AP meldt dat er in heel het land initiatieven staan om moslims te steunen. Zo krijgen ze een maatje aangeboden om hen te vergezellen bij de dagelijkse bezigheden als ze zich onveilig voelen en wordt er halal voedsel gedoneerd. Een crowdfund-actie om slachtoffers en nabestaanden van de aanslag bij te staan heeft inmiddels 3.5 miljoen dollar opgehaald. Ook op sociale media wordt veelvuldig steun betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden, onder meer op Twitter via de hashtag #ThisIsNotNewZealand (dit is niet Nieuw-Zeeland) “Ze hebben het recht hier te bidden zoals zij dat willen”, zei Wendy Johnson uit Christchurch tegen nieuwssite StuffNZ. “Het is verschrikkelijk dat dit hier in onze stad is gebeurd.” Ibrahim Abdulhalim, de imam die het gebed leidde in een van de twee moskeeën tijdens de aanval, zei zaterdag tegen persbureau AFP dat de moslimgemeenschap ‘niet zal vallen’ door de bloedige aanval. “Het was een erg slechte dag, niet alleen voor ons, voor heel Nieuw-Zeeland”, zei de imam. “Maar we houden nog steeds van dit land.”

White power Brenton Tarrent, de Australische hoofdverdachte die zijn gruweldaad live uitzond op sociale media, werd zaterdag voor de rechter geleid in Christchurch. Volgens verschillende media reageerde Tarrent onaangedaan toen hem moord ten laste werd gelegd. Volgens de BBC maakte Trenton tijdens de zitting een white power-symbool. De man werd nooit opgemerkt door de geheime diensten en publiceerde kort voor de aanval online een manifest waarin hij zijn racistische, anti-islamitische motieven voor zijn terreurdaad toelichtte. Over de drie andere verdachten die werden opgepakt vanwege betrokkenheid bij de aanslag in Christchurch is nog weinig informatie naar buiten gebracht. Een van de verdachten zou een 18-jarige man uit Nieuw-Zeeland zijn die verdacht wordt van ‘aanzetten tot vijandigheid en opruiing’. ‘Het meest recente voorbeeld van toenemend racisme en islamofobie’ Erdogan Internationaal wordt met afschuw gereageerd op de aanval, en wordt informatie uitgewisseld over de bezoeken die Tarrent de afgelopen maanden aan verschillende landen bracht, waaronder Turkije en Bulgarije. De Amerikaanse president Donald Trump, die door Tarrent in het manifest wordt geprezen, zei via Twitter dat de Verenigde Staten ‘in volle solidariteit naast Nieuw-Zeeland staan’. De Indiase premier Narendra Modi reageerde in een brief aan premier Ardern dat ‘voor haat en geweld geen plaats is in diverse en democratische samenlevingen’. Recip Tayipp Erdogan, de president van Turkije, sprak op Twitter zijn afschuw uit over de aanval en noemde die ‘het meest recente voorbeeld van toenemend racisme en islamofobie’.

Verbod Een Australische senator kan op fikse kritiek en mogelijk censuur rekenen vanwege een tweet die hij plaatste kort na de aanval in Christchurch. “Twijfelt er nu nog iemand aan de link tussen moslimimmigratie en geweld?”, tweette senator Fraser Anning, waarna een storm van kritiek opstak en de senator tijdens een persconferentie werd bekogeld met een ei. Ook Milo Yiannopoulos moet het ontgelden nadat hij zich op sociale media uitliet over de aanval in Christchurch. De Britse rechtse commentator zei in een bericht op Facebook dat aanvallen zoals die in Nieuw-Zeeland te wijten zijn aan een te ‘softe’ aanpak van ‘extreemlinkse en barbaarse, buitenaardse religieuze culturen’. Daarop heeft de Australische overheid de Brit een toegangsverbod opgelegd.

Wat dreef de schutter in Christchuch? Brenton Tarrent, de terrorist die in Nieuw-Zeeland tientallen mensen doodschoot, had een afkeer van immigratie en een verlangen naar etnische puurheid.