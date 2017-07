Chris Froome: een winnaar die nooit kon imponeren

Het perspectief van de 32-jarige Engelsman viel slecht te rijmen met de algemene teneur hoorbaar in en buiten de Ronde. Flets, nooit spannend, marginaal, voorspelbaar waren maar een paar opmerkingen waarmee Froomes optreden werd ingekleed. Eddy Merckx voegde daar zaterdag na de tijdrit de diskwalificatie 'prestige-arm' aan toe.

Zelfs de laatste mogelijkheid zijn kleurloosheid op te heffen liet Froome doelbewust varen. Gecalculeerd zei hij dat hij geen risico's wilde nemen een dag voor Parijs. "Of ik nu wel of geen etappe op zak heb, is geen issue. De Tour komt neer op het voorkomen van tijdsverlies", zei hij met de logica van een rekenmeester.

Menselijk

Hij had vooral in de Pyreneeën lichamelijk geleden, probeerde Froome zijn woorden een wat menselijke toon mee te geven. "Ik ben blij dat ik in de rit naar Peyragudes maar 25 seconden verspeelde. Normaliter betekenen slechte benen in de bergen meteen een minutenverlies. Dit was drie weken lang een 'Grand Tour' in alle opzichten."

Froome voegde zaterdag een derde plek toe aan zijn impostante lijst met ereplaatsen in deze Ronde, als je het van de zonnige kant wil bekijken. Maar feitelijk kreeg de Tour daarmee de winnaar die het verdiende. Eentje die nooit kon overtuigen. Die bovendien met de wetenschap worstelt dat zijn sportieve nadagen gloren.

De concurrentie had zich overduidelijk verkeken op cruciale factoren en liep twintig etappes lang achter de feiten aan.

Terug naar Düsseldorf. Daar lag met terugwerkende kracht de crux van deze 104e Tour de France. De verschillen tussen de Brit en de rest van het veld na die openingstijdrit in de Duitse Rijnstad bleken onoverbrugbaar. Het ging om seconden, tientallen hooguit, maar de marge bleek voldoende voor de gele trui. Toeval? Nee, wist ploegleider Servais Knaven. "Het is een kwestie van geen detail ongemoeid laten." Inclusief het weer en de staat van het asfalt in een regenachtig Düsseldorf.

De concurrentie had zich overduidelijk verkeken op cruciale factoren en liep dientengevolge twintig etappes lang achter de feiten aan. Dat zag Froome zoals gememoreerd anders. "Zeker was ik pas na de tijdrit in Marseille."