Chris Froome blijft voorlopig op de intensive care

“Je hebt crashes en slechte crashes. Dit was een hele slechte crash”, zegt Dave Brailsford, teammanager van de ploeg waar Froome voor rijdt, Ineos. “We hebben zijn fietsgegevens inmiddels ingezien. Hij reed 54 kilometer per uur toen hij de muur ramde.”

Froome was woensdag het parcours voor een tijdrit in het Critérium du Dauphiné aan het verkennen. Het lastigste deel van de afdaling leek achter de rug toen hij een hand van zijn stuur haalde om zijn neus te snuiten. De wind greep zijn voorwiel, waarna hij hard tegen een muur crashte. Ploeggenoot Wout Poels reed op dat moment bij hem en zag het gebeuren.

Dit seizoen komt Froome waarschijnlijk niet meer in actie. Over de lange termijn is nog weinig te zeggen. “Hij moet zich nu eerst volledig op zijn herstel richten”, aldus Brailsford. Ploegleider Servais Knaven denkt dat het op zijn minst maanden zal duren voordat Froome weer terug is. “Ik ben geen dokter, maar het lijkt me wel dat zijn seizoen voorbij is. Laten we hopen dat hij komende winter weer kan opbouwen en koersen”, zei de Nederlander.

Over de lange termijn is hij iets positiever. “Het gaat om breuken die allemaal kunnen genezen en hopelijk komt dat allemaal weer goed. Chris is een topatleet met een enorm doorzettingsvermogen dat hem zal helpen te herstellen. Ik weet niet hoelang dat zal duren, maar het vraagt tijd.”

De chirurg die hem geopereerd heeft, is in de Franse sportkrant L’Équipe opvallend positief. Hij acht het ‘zeer goed mogelijk’ dat Froome in 2020 terugkeert als topsporter.