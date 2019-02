Chris ‘Failing’ Grayling, de Britse minister van transport, moet het flink ontgelden na serie Brexit-flaters

Die moest vanuit de haven van Ramsgate, voor het geval de brexit in chaos en zonder akkoord zal eindigen, veerdiensten verzorgen naar het Belgische Oostende. In de hoop wat van de druk op Dover weg te nemen. Wat bleek echter: Seaborne had weliswaar de tender binnengesleept van ruim 15 miljoen euro, maar had geen enkele veerboot tot zijn beschikking. Een veerdienst zonder boten dus. Die moest opereren vanuit de haven van Ramsgate die daar nog helemaal niet klaar voor is. Het was niet voor het eerst dat de Britten, dankzij de minister, een pleefiguur sloegen met hun halfbakken voorbereidingen op het meest dramatische brexit-scenario.

Begin januari moest onder Graylings leiding geoefend worden hoe het beste met de lange files van vrachtwagens voor de haven van Dover om te gaan, als er geen brexit-akkoord komt. Maar in plaats van de beloofde ‘honderden vrachtwagens’, kwamen er maar 89 opdagen. De oefening was totale tijd- en geldverspilling.

Sindsdien duiken er geregeld commentaren in de kranten op onder koppen als ‘Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Chris Grayling nog minister is?’ Of: ‘Failing Grayling is zo’n structurele loser, die man is een Oscar waard’. John Grace schreef in zijn politiek-satirische column in The Guardian: “Toen May hem aanstelde als minister van transport dacht ze dat hij daar niet zoveel kwaad zou kunnen. Hooguit wat treinen met vertraging of een te laat opgeleverde rotonde bij Kettering. Fout. De premier heeft enorm onderschat hoe groot zijn kwaliteiten zijn om te falen.” Ook grote infrastructurele projecten lopen gierend uit de klauwen. De aanleg van een derde landingsbaan bij Heathrow blijft een hoofdpijndossier en de aanleg van een metrolijn in Londen is een jaar later klaar dan gepland.

Het pijnlijkste was de ingebruikstelling van een nieuwe hogesnelheidstrein. Hij mocht zelf met de eerste trein meereizen, onder toeziend oog van camera’s. Maar de trein kon vanwege technische problemen niet vertrekken, terwijl de passagiers binnen nat­regenden dankzij een lekkende airconditioning. Sindsdien heeft hij in de media de bijnaam ‘Failing Grayling’.

