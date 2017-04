Chriet Titulaer, de technologie-optimist die zijn zachte g koesterde

Chriet Titulaer maakte met zijn snorloze baard en zachte-g een onuitwisbare indruk. “De NOS moest mij wel nemen want ik was de enige in Nederland met kennis van de maan”, zei hij twintig jaar geleden in het AD. “Men vond wel dat ik iets aan mijn accent moest doen. ‘Zoek dan maar een ander’, heb ik geantwoord.”

Dit weekend overleed hij, 73 jaar oud. Titulaer kampte al jaren met zijn gezondheid, leed aan diabetes en nadat hij in 1995 een herseninfarct had gekregen dat hem deels invalideerde, trok hij zich terug uit het openbaar leven.

Voor mensen onder de dertig is hij daarom een grote onbekende, maar oudere Nederlanders zien bij het horen van zijn naam meteen zijn gezicht voor zich. En vooral: ze horen opnieuw het karakteristieke, Limburgse stemgeluid waarmee hij nieuwe technologische ontwikkelingen besprak. Aanprees, zou je bijna zeggen.

“Titulaer behoorde tot de technologie-optimisten”, zegt de Eindhovense emeritus hoogleraar geschiedenis van de techniek Harry Lintsen. “Hij was geen gladde verkoper, maar hij verkocht het product technologie uitstekend. Zijn voorkomen paste daar goed bij. Hij zag er niet uit als Einstein maar had wel het karakteristieke uiterlijk dat goed paste bij het beeld dat men in die tijd had van wetenschap en techniek.”

Magnetron

Nu wordt er soms wat lacherig gedaan over die zware tongval en de wat stuntelige presentatie in zijn tv-programma’s als ‘Wondere wereld’, maar Titulaer was in zijn kijk op de techniek zijn tijd vaak ver vooruit. Zo voorspelde hij al in de jaren tachtig het succes van de magnetron of de computer – in een tijd dat nog niemand een pc had.

Hij realiseerde projecten als het Huis of het Kantoor van de Toekomst, die hij van de modernste snufjes voorzag. En hij zag al wat mogelijk zou kunnen worden als iedereen op een glasvezelnetwerk werd aangesloten. “Huishoudens krijgen toegang tot honderden tv-kanalen”, vertelde hij in 1985. “Ook tv-kanalen die met maar één thema bezig zijn. 24 uur sport bijvoorbeeld. Daarnaast kun je met dat ene glasvezeltje telewinkelen, er is telegiro, beeldtelefoon.” Dat was meer dan tien jaar voordat de wereld kennismaakte met het internet.

Chriet Titulaer werd op 9 mei 1943 geboren in Hout-Blerick, destijds nog een apart dorp bij Venlo. Hij studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, met sterrenkunde als hoofdvak. Na zijn studie werkte hij een jaar of vier als astronoom in de VS en Frankrijk waarna hij koos voor een carrière als wetenschapsjournalist. Hij was leergierig en had tegelijk de drang om zijn kennis met een breder publiek te delen, zei hij in het AD-interview.

Dat is geen goede combinatie, hield zijn Utrechtse hoogleraar Marcel Minnaert hem voor. Een wijs advies, vond hij, maar hij legde het naast zich neer. “In de omgang was Chriet heel aardig”, herinnert Lintsen zich. “Maar hij kon ook heel drammerig zijn.”