Choco-mokka-walnotenfeesttaart (Dr. Oetker is niet nodig)

Vijf jaar geleden promoveerde ik van een strook onder aan de krant naar een heuse eigen pagina in het gloednieuwe zaterdagmagazine Tijd. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Vooral bij ouderwetse gerechten klimt u massaal in de pen. Van hachee tot puree, van bouillon tot pudding, iedereen maakt dat van huis uit op geheel eigen wijze, zoals u mij voorzien van mooie herinneringen laat weten. Soms nog handgeschreven ook. Ik doe mijn best om iedereen te antwoorden, ook de kniesoren (‘Waarom nou toch een recept met suiker/vlees/diepvriesdoperweten/de magnetron?’) en de enkele betweter (‘Echter, een echt belangrijke misser in uw recept is het ontbreken van salie’). Of wat dacht u van de lezeres die zich beklaagde over mijn vorige foto bij deze rubriek ‘want knieën zijn immers niet het meest bevallige deel van de vrouw?’ Die zal blij zijn dat ik inmiddels alleen nog met mijn hoofd in beeld ben.

Veruit de meeste reacties zijn positief: Trouw-lezers zijn bij uitstek aardige mensen, zo blijkt. Met als voorlopig hoogtepunt natuurlijk alle loftuitingen ter gelegenheid van mijn 250ste antipakjesaflevering, vorige zomer. Maar wees gerust, intussen loop ik weer gewoon in mijn schoenen hoor, in plaats van ernaast.

Om wat terug te doen trakteer ik vandaag op taart. Al was het maar omdat ze in het bakmixenschap elke keer weer wat nieuws verzinnen om mij op de kast te krijgen. Zoals nu weer ‘Cake & Taart Vulling’ van Dr. Oetker. In twee smaken: choco en salted caramel. Dat kunnen u en ik samen beter, met de oersimpele doch magische ingrediënten bloem, boter, eieren en suiker. En chocola natuurlijk, hét fuifelement bij uitstek. Ter verhoging van de feestvreugde gooi ik ook een snuf ouderwets-ordinaire (maar o zo lekkere) mokka in de strijd.

En weet u waar ik nou gelukkig van word? Van mensen die meteen op zaterdag mijn recept gaan maken en dan een foto sturen. Dan zit ik te glimmen van trots. Dus ik zeg: aan de bak!

Zelf maken?

Nodig voor 10 punten

Chococake: 8 eieren

175 g bloem

200 g suiker

100 g pure chocola (70%)

Snufje zout

Wat boter en meel voor invetten vorm

Wat hagelslag

Mokkacrème: 250 g roomboter (kamertemperatuur)

250 g poedersuiker

3 eetl loeisterke espresso

50 g pure chocola (70%)

75 g walnoten Oven voorverwarmen op 180 °C. Klem twee vellen bakpapier vast op de bodem van twee kleine springvormen (Ø 18-20 cm). Kwast de zijkanten goed in met boter en bepoeder met wat bloem.

Cake: Smelt de chocola au bain-marie of in de magnetron. Splits de eieren. Klop de eiwitten stijf met een snufje zout. Klop in een andere kom de eidooiers in een paar minuten licht en luchtig samen met de suiker. Mix de afgekoelde chocola erdoor. Schep de helft van de bloem plus een flinke lepel eiwit door het dooiermengsel. Herhaal. Spatel nu luchtig de rest van het eiwit erdoor. Verdeel eerlijk over de twee bakvormen. Bak in ± 30 minuten gaar in de oven, check met een satéprikker in het midden, die moet er droog uit komen. Laat helemaal afkoelen. Bewaar de cakes in folie. Dit kan prima al de dag tevoren. Snij een eventuele bult eraf (en peuzel op), snij dan elke cake doormidden zodat u in totaal vier plakken hebt.

Mokkacrème: Smelt de chocola au bain-marie of in de magnetron. Maak de espresso. Zorg dat ze allebei op kamertemperatuur zijn, anders gaat de boel schiften. Mix de boter minstens vijf minuten tot luchtig. Mix in porties de poedersuiker, chocola en espresso erdoor. Klop nog een paar minuten tot een luchtig geheel. Hou tien mooie walnoten apart, hak de rest grof.

Stapelen: Dotje crème op de serveerschaal (tegen het schuiven), eerste plak cake erop, twee lepels crème erover uitspreiden met een spatel, bestrooien met walnotenhaksel, dan tweede plak cake, crème, walnoten, derde plak cake, crème, walnoten en afdekken met de vierde plak cake. Zo netjes mogelijk stapelen. Plamuur eerst de zijkanten vol met de crème, dan de bovenkant. Dat mag creatief rustiek of kakstrak, wat u wilt. Duw de hele walnoten in de bovenkant en bestrooi met hagelslag. Laat in de koelkast een uur (of langer) opstijven, maar haal een half uur voor het serveren er weer uit.

Uit een flacon Dr. Oetker Cake & Taart Vulling Choco Glucosestroop, water, suiker, maltodextrine, weipoeder, plantaardige vetten (palmpit, palm), 3,8% magere cacaopoeder, emulgator (E472a), natuurlijke cacaoaroma, conserveermiddel (E202), kleurstof (E171), zuurteregelaar (citroenzuur) Zelf toevoegen: een taart.

