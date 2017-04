Chipmachinefabrikant ASML begint sterk in 2017

Was 2016 al een fantastisch jaar voor het technologiebedrijf uit Veldhoven, de cijfers over de eerste drie maanden van 2017 zijn nog beter. De omzet van 1,94 miljard euro en de nettowinst van 452 miljoen euro zijn hoger dan analisten hadden verwacht.

Lees verder na de advertentie

ASML rapporteerde vorig kwartaal een omzet 1,91 miljard, en dat was al meer dan op gerekend was. Het bedrijf ging uit van een daling van de opbrengsten naar een niveau rond de 1,8 miljard euro. Echter in alle segmenten die het bedrijf telt, stijgt de vraag sterk.

Extreem ultraviolet licht De interesse in de nieuwste machine van ASML die werkt met extreem ultraviolet licht (EUV) neemt snel toe. Er wordt al sinds de jaren negentig aan gewerkt. Het EUV-licht heeft een minimale golflengte –veel kleiner dan zichtbaar licht- waardoor de chips die in computers en telefoons zitten sneller zijn en ook nog kleiner. Tien jaar geleden waren de eerste twee EUV-testmachines klaar voor gebruik. In 2015 verkocht het de eerste drie 'echte' exemplaren. Dat waren er wat minder dan verwacht. De kopers keken nog een beetje de kat uit de boom. Inmiddels heeft ASML toch al 21 EUV-machines van de hand gedaan. Per stuk kosten deze ongeveer 100 miljoen euro. Er staat nog voor meer dan twee miljard euro uit aan orders voor deze machines. Machines die per stuk 100 miljoen euro kosten Naast de opmars van deze nieuwe generatie chipmachines verdient ASML ook nog aan de ‘oude’ apparaten die met lithografietechniek werken. Daarnaast draait het bedrijf winst op het onderhoud, afstemmen en reparatie van de al verkochte producten. De inkomsten uit deze zogenoemde aanvullende diensten gingen met een zesde omhoog tot 728 miljoen euro. “Dat is ruim boven de 650 miljoen euro waarop wij hadden gehoopt”, aldus Nickl. ASML heeft meer dan vierduizend machines gemaakt in haar bestaan, en bijna allemaal werken ze nog. Grote afnemers van de producten van het Veldhovense technologiebedrijf zijn het Amerikaanse Intel, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC. De financiële topman Nickl gaat ervan uit dat de marktomstandigheden de rest van het jaar gunstig blijven.

Volgende generatie chipmachines ASML zou ASML niet zijn als het niet alweer bezig is met een volgende generatie chipmachine. Na 2020 komt deze op de markt en zal bijna twee keer zo groot zijn als de huidige machines, meldde het Eindhovens Dagblad vorige maand. En de huidige machines zijn al tamelijk groot, meer dan drie meter hoog en acht meter lang. ASML zegt dat het niet anders kan dan dat een machine steeds groter wordt als hij steeds kleinere details voor de chip moet maken. Het gevolg is wel dat het transport en het monteren van zo’n machine bijna een jaar tijd in beslag neemt. Daarna kan het apparaat echter op topsnelheid chips fabriceren.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.