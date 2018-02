Chinezen zien het Wit-Russische Minsk als springplank naar Europa

Vanuit de lucht lijkt het alsof er met een reuzenschaar grote lappen uit het sparrenbos zijn geknipt. Rond het vliegveld van Minsk is een onmetelijke vlakte ontstaan, wit besneeuwd en nu nog vrijwel onbebouwd. Maar de Chinezen zijn er al. De reizigers op de luchthaven worden behalve in het Engels en het Russisch ook toegesproken in het Chinees.

"Minsk is een parel in de nieuwe zijderoute", aldus de Chinese president Xi Jinping, die in 2015 het Belt and Road-initiatief presenteerde, een transnationaal megaproject om de Chinese haven- en industriesteden beter te laten aansluiten op de Europese markt. Op het terrein naast de Wit-Russische hoofdstad, dat 90 vierkante kilometer telt, werken Chinezen en Wit-Russen samen aan een overslagcentrum.

Nieuwe stad

"Hier verrijst een compleet nieuwe stad", zegt Daria Matskevitsj, die werkt voor het Chinees-Wit-Russische ontwikkelingsbedrijf dat het 'Great Stone Industrial Park' aanlegt. Met een laser wijst ze op de maquette de diverse gebouwen aan. Er komen logistieke centra waar producten niet alleen worden herverpakt maar ook gefabriceerd.

Ook moeten er appartementen, kantoren en hotels verrijzen. De loodsen van het in Hongkong gevestigde staatstransportbedrijf China Merchants Group, dat maar liefst een half miljard dollar investeerde in het park, zijn al in aanbouw. "Hun eerste doel is een plek veroveren in Euro-Aziatische Unie, om zo Chinese producten te kunnen verspreiden", aldus Matskevitsj. "Europa is de volgende stap."

In mei reed de eerste trein vol elektronica en auto-onderdelen van de Zuid-Chinese miljoenenstad Shenzhen naar Minsk, een route van op de kop af 10.000 kilometer. De reis duurde twee weken, terwijl een tanker met containers er over zee een maand over doet om Europa te bereiken. Het overslagcentrum is gelegen aan de snelweg tussen Moskou en Berlijn. Ook ligt er een spoorweg naast het vliegveld, hoewel die nog niet aansluit op het park.

Over het wit besneeuwde terrein, waar overal rood-Chinese vlaggen en het roodgroen van Wit-Rusland wapperen, lopen Chinese bouwvakkers rond. Zij lachen, maar zeggen niks, net als hun bazen, hoezeer Matskevitsj hen ook probeert te overtuigen te vertellen wat hier gebeurt.