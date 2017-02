Chinezen willen Samsung en Apple van de troon stoten

Het had de week moeten zijn voor Samsung. Het jaarlijkse Mobile World Congress in Barcelona is afgelopen zondag begonnen. Normaal is de hoofdrol voor Samsung, maar het bedrijf staat met lege handen. Huawei en LG zien het met genoegen aan.

Samsung is er wel in Barcelona, met twee nieuwe tablets. Daar zijn ze opgetogen over, zei een woordvoerder. Maar bezoekers komen voor nieuwe, geavanceerde en gelikte smartphones. Die heeft Samsung ook, maar de leiding durft hem nog niet uit de verpakking te halen en aan de wereld te tonen.

Want stel je voor dat er weer een fout in zit, net als bij de exploderende S7. Dan zou het definitief gedaan kunnen zijn met het marktleiderschap. Dat ging afgelopen kwartaal al naar Apple, nadat Samsung jarenlang op nummer één had gestaan. Het was de S7 die daar een einde aan maakte.

Trauma's Door een ontwerpfout vlogen de accu’s in brand. Samsung reageerde met een terugroepactie, herstelde de fout en hoopte op een tweede kans voor het geavanceerde toestel. Maar ook de gerepareerde smartphones vatten vlam. Dat heeft voor een kostenpost van 5 miljard euro én voor een flink trauma gezorgd. De Zuid-Koreanen zijn nu extra voorzichtig, willen de opvolger van de S7, de S8, nog een keer helemaal nalopen en dan pas presenteren. Dat gebeurt op 29 maart. Ook LG zocht naar een toestel om de herinnering aan een geflopte voorganger te wissen Tot die tijd is het podium voor de concurrentie. Voor LG bijvoorbeeld. Het eveneens Zuid-Koreaans conglomeraat trekt in Barcelona de aandacht met de G6, een toestel met veel vermogen onder de kap. Innovatief is het toestel niet, wel degelijk, en het biedt zo’n beetje alle functies die er momenteel voorhanden zijn. De recensies zijn lovend. Dat zal bij LG met enige opluchting zijn ontvangen. Ook dit Zuid-Koreaans bedrijf zocht namelijk naar een toestel om de herinnering aan een geflopte voorganger te wissen: de G5. Dat was wel een innovatief toestel. Een beetje te zelfs waardoor basisfuncties als schermgrootte en batterijduur nogal tegenvielen.

Reputatie is zo weer vergeten Het meest beducht is Samsung voor het Chinese Huawei, na Apple en Samsung de nummer drie op de lijst van smartphoneproducenten. Huawei heeft zich snel opgewerkt tot een producent van toestellen die kunnen concurreren met de topmodellen van Apple en Samsung. De topman van Huawei, Richard Yu, zei vorig jaar dat hij Samsung en Apple binnen vijf jaar voorbij wil streven De Chinezen verwachten zoveel van hun nieuwste toestel, de P10, dat zij het toestel deze week op een eigen evenement presenteerde, net als Apple dat al jaren doet. De topman van Huawei, Richard Yu, zei vorig jaar dat hij Samsung en Apple binnen vijf jaar voorbij wil streven. En waarom ook niet? In de smartphonewereld zijn reputaties net zo snel opgebouwd als gebroken. Hoe lang is het geleden dat HTC een populair merk was? En wat te denken van Sony, Blackberry en Nokia? Sony is ondertussen de nummer 16 op de lijst van smartphonefabrikanten, HTC twintigste. Blackberry? Het heeft nu een marktaandeel van 0,0481 procent. Het zijn de in Europa onbekende merken als Oppo, Vivo en Xiaomi die de positie vier, vijf en zes op de wereldranglijst innemen. Apple is niet van de partij in Barcelona. De Amerikanen treden alleen op in het eigen theater waar vermoedelijk komend najaar de iPhone 8 wordt gepresenteerd. Dat is dan tien jaar na de introductie van de eerste iPhone, het toestel dat een einde maakte aan de heerschappij van GSM-gigant Nokia.

