Chinezen stelen bedrijfsgeheimen van ASML

Volgens Het Financieele Dagblad, dat de diefstal vanochtend onthulde, waren de daders van de spionage hooggeplaatste onderzoeksmedewerkers van ASML. Zij sluisden volgens Het Financieele Dagblad (FD) ‘broncodes, e-mails, prijsstrategieën en geheime algoritmen’ door aan een Chinees bedrijf, XTAL. Dat bedrijf was in 2014 opgericht door twee voormalige medewerkers van ASML. Volgens het FD had XTAL indirecte banden met het Chinese ministerie van wetenschap en technologie.

ASML zou door de diefstal voor enkele honderden miljoenen euro’s schade hebben geleden. XTAL wist de gestolen kennis in razend tempo te verwerken, en kaapte al een jaar later een grote klant als Samsung weg bij ASML. In 2016 klaagde ASML het Chinese bedrijf aan wegens diefstal van bedrijfsgeheimen. In 2018 veroordeelde een Amerikaanse rechter XTAL daarvoor tot een boete van 223 miljoen dollar. Daarna vroeg het bedrijf faillissement aan.

Pijnlijk De diefstal is pijnlijk voor ASML. Het bedrijf fabriceert grote machines waarmee chipmakers als Intel, Samsung en TSMC chips maken. In het begin van deze eeuw had ASML nog concurrenten in Japan, Canon en Nikon, maar door een serie technische vindingen verkreeg ASML een technologische voorsprong. Inmiddels is het bedrijf op het gebied van grote machines vrijwel monopolist. De nieuwste machines van het concern kosten meer dan 100 miljoen euro per stuk. Het bedrijf verkoopt zijn machines vooral aan bedrijven in Zuid-Korea, Japan en de VS, maar China wordt als markt steeds belangrijker. China heeft zich tot doel gesteld om op technologisch gebied een vooraanstaande natie te worden. Momenteel importeert het land nog een groot deel van zijn halfgeleiders. In 2030 wil het land het merendeel van die halfgeleiders zelf maken.

Leeggeroofd Partijen in de Tweede Kamer willen dat bedrijven beter beschermd worden tegen Chinese industriële spionage. GroenLinks wil met minister Wiebes debatteren over de kwestie. Volgens Joba van den Berg van het CDA is de diefstal “weer bewijs dat onze vitale sectoren en dus ook 5G beschermd moeten worden”. Sjoerd Sjoerdsma van coalitiepartner D66 meent dat de Europese Unie harder moet optreden tegen de Chinese spionage. De VVD kwam onlangs al met een rapport waarin wordt aangedrongen op een ‘stevig’ China-beleid. “Als we niet opletten worden we leeggeroofd. China heeft geen enkel respect voor het intellectueel eigendom van westerse hi-techbedrijven en maakt zich schuldig aan staatsgeleide diefstal”, twitterde VVD’er Wybren van Haga. Het kabinet werkt al maanden aan een nieuwe China-strategie. Die moet volgende maand het daglicht zien. De veiligheidsdiensten waarschuwen al jaren tegen spionage door China.

