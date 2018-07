Chinezen kopen echt alles online, en het milieu betaalt de prijs

Online-shoppen: daar ging het om - in China kun je er niet omheen. In Nederland kopen we ons ook suf op bol.com, maar dat stelt niets voor in vergelijking met de Chinese e-commerce.

Hier wordt voor alles een koerier ingeschakeld, van een kom noedels tot een pak koffie, van een nieuw bankstel tot een scooter. Een bestelling van drie euro wordt gratis tot aan je deur gebracht.

Alles wordt verpakt alsof het een aardbeving van 8 op de schaal van Richter moet kunnen doorstaan

Nu is het verleidelijk om in dat online-koopgemak mee te gaan. Zin in koffie? Dan laten we toch een beker latte komen. 's Avonds te moe om te koken? Even swipen, en binnen het half uur staan de noedels op tafel, goedkoper dan wanneer je ze zelf maakt. Van mijn Chinese vrienden zijn er maar weinig die nog koken. Hun maaltijden komen per scooter, twee keer per dag.

Veel alternatieven zijn er niet. Vraag je Chinezen waar je het best een boekenrek/printer/bestekset kunt kopen, dan luidt het antwoord: Taobao, het online-winkelwalhalla. Geef je aan een fysieke winkel te zoeken, waar je nog eens iets kunt aanraken of uitproberen, dan kijken ze je glazig aan. Een fysieke winkel, die zouden ze ook niet meteen weten te vinden.