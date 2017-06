Chinese webcam-vrouwen verdienen goed aan voyeurs

Steeds meer Chinese vrouwen verdienen hun geld voor een webcam of smartphonecamera. En nee, ze gaan niet live uit de kleren.

Waarmee ze dan wel hun geld verdienen? Gewoon, door fans een kijkje te gunnen in hun leven. Ze eten rustig wat, zingen een liedje of vertellen over hun dag. Veruit de meeste Chinese kijkers zijn jonge mannen. De eenkindpolitiek van het land ligt daaraan ten grondslag.

Vanaf 1980 tot 2016 mochten Chinese koppels slechts één kind krijgen. De overheid wilde zo de explosieve bevolkingsgroei indammen. Meisjes waren duur vanwege de bruidsschat die in het verschiet lag. Het beleid leidde ertoe dat veel meisjes werden geaborteerd.

Het gevolg is dat het land een overschot aan jonge mannen heeft. Deze eenzame heren vormen een goed publiek voor de live videodiensten, waarvan er steeds meer te vinden zijn.

In de strijd om de gunst van de kijker doen de vrouwen steeds vreemdere dingen. Zo at er een al eens een bord maden leeg.

Vier jaar geleden bestond de industrie nog nauwelijks. In 2016 waren de filmpjes al goed voor een omzet van 2,7 miljard euro, volgens onderzoeker iResearch. Investeringsbank China Renaissance Securities voorspelt dat die omzet tot 2020 verdriedubbelt. Dat betekent dat de live video's op termijn kunnen concurreren met Chinese bioscopen.

Maar hoe wordt dat geld nou precies verdiend met de filmpjes? Met advertenties natuurlijk. Maar ook via de voyeurs. Zij kopen virtuele presentjes met echt geld om hun waardering te tonen: een virtuele knuffel, auto of zelfs luxe zeiljacht. Dat laatste is te koop voor 180 euro.

Een vrouw staat ongeveer de helft van haar inkomen af aan de website die de filmpjes uitzendt. Soms moet ze ook wat aan haar manager betalen. Het agentschap Three Minute TV behartigt de belangen van duizend vrouwen die dag en nacht filmpjes maken. Ze zitten in kleine hokjes die zijn aangekleed als slaapkamer. Het bureau regelt zelfs plastische chirurgie voor zijn cliënten, bevestigde directeur Deng Jian eerder aan persbureau Reuters.

Vloggen De hype doet denken aan het vloggen. Daarbij maken veelal jonge mensen filmpjes voor YouTube. Deze vloggers verdienen hun geld met de reclame bij hun producties. En door hier en daar eens een product te promoten. De Zweed Felix Kjellberg, op internet bekend als PewDiePie is 's werelds best verdienende vlogger. Hij strijkt jaarlijks 14 miljoen euro op. Nederlands bekendste vlogger is Enzo Knol. Zijn filmpjes werden vorig jaar 214 miljoen keer bekeken. De jonge Drent haalde daarmee 350.000 euro binnen, volgens tijdschrift Quote. Naar verluidt verdient de Chinese fine fleur van de live video duizenden euro's per maand. Er is wel een duidelijk verschil tussen de Chinese rage en de vlogs in het Westen. Zo zijn vlogs doorgaans niet live, de Chinese filmpjes wel. De populairste Chinese webcammers trekken tot wel 400.000 live kijkers, maar de concurrentie neemt toe. In de strijd om de gunst van de kijker doen de vrouwen steeds vreemdere dingen. Sommigen drinken zichzelf te pletter. Eerder at een ander al eens een bord maden leeg. En bemoeit de Chinese overheid zich er dan niet mee? Natuurlijk wel. Alles wat een beetje riekt naar pornografie wordt verboden.

