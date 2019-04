Chinese troetelmiljardair Liu in de problemen

Hij begon met een elektronicastalletje op een markt en bouwde dat uit tot het tweede grootste technologie­bedrijf van China. Lange tijd was ­Richard Liu, CEO van miljardenbedrijf Jingdong, mede hierdoor China’s favoriete selfmade man. Maar sinds kort ligt Liu zwaar onder vuur. Zijn bedrijf rapporteerde een monsterverlies, kondigde ontslagen aan en kwam in opspraak omwille van de harde werkcultuur. Als toppunt werd Liu deze week voor de rechter gedaagd op beschuldiging van verkrachting.

Jingdong – of JD.com, zoals het bedrijf op de Amerikaanse techbeurs is genoteerd – mag in het Westen niet erg bekend zijn, in China is het een absolute topspeler. Het gigantische ­e-commercebedrijf telt 157.000 personeelsleden en draaide in 2018 een omzet van 59,8 miljard euro. Het Amazon van China, zoals de online ­allesverkoper ook bekendstaat, is het een-na-grootste techbedrijf van China, na telecomontwikkelaar Huawei.

In de boomende Chinese e-commercemarkt groeide Jingdong razendsnel, met elke twee jaar een verdubbeling van de omzet. De 46-jarige Liu werd een populair boegbeeld, opgeklommen tot de hoogste rangen, maar niet te beroerd zelf af en toe eens een rood Jingdong-uniform aan te trekken en pakjes te bezorgen. In 2015 huwde hij met Zhang Zetian, een toen 21-jarige internetberoemdheid.

Het megabedrijf, eigenhandig opgebouwd door de van oorsprong straatarme Richard Liu, had tot voor kort een vlekkeloze reputatie, als merk en als werkgever. Jingdong maakt er een erezaak van geen nep­artikelen te verkopen en spullen razendsnel bij de klanten te bezorgen, dankzij een netwerk van zowat honderdduizend koeriers. Die koeriers, die binnen het bedrijf ‘broeders’ worden genoemd, hadden de beste arbeidsvoorwaarden in de sector.

Fragiel

Maar toen de Chinese economie vorig jaar in het slop raakte en de binnenlandse consumptie minder groeide dan verwacht, bleek hoe fragiel Jingdongs verdienmodel is. Het bedrijf heeft een miljardenomzet, maar ook torenhoge kosten. Afgelopen maand kondigde de onderneming aan in 2018 een verlies van 372 miljoen euro te hebben geleden. “Als dit zo doorgaat”, schreef Liu in een brief aan het personeel, “is het opgehaalde geld over twee jaar op”.

In een reactie op de tegenvallende resultaten werd 10 procent van het kaderpersoneel ontslagen, en werden de arbeidsvoorwaarden van de ‘broeders’ bijgesteld. In plaats van een vast maandsalaris zullen ze betaald worden per bezorgde bestelling. Ook mengde Liu zich in een maatschappelijk debat over de 996-werkcultuur in China – van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds werken, zes dagen per week – met een oproep aan zijn personeel een tandje bij te steken.

Tegelijkertijd kwam Liu ook persoonlijk in opspraak. Eind augustus werd de topman opgepakt tijdens een zakenreis in de Verenigde Staten op verdenking van verkrachting. Hij werd een dag later vrijgelaten en eind december buiten vervolging gesteld wegens een gebrek aan bewijzen. Maar deze week spande het veronderstelde slachtoffer een civiele zaak aan tegen Liu. Daarbij werden heel wat onverkwikkelijke details bekend.