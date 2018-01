Chinese toetsvraag: 'Als een schip 26 schapen en tien geiten aan boord heeft, hoe oud is dan de kapitein?'

"Als een schip 26 schapen en tien geiten aan boord heeft, hoe oud is dan de kapitein?" Deze vraag viel nogal uit de toon bij het examen voor elfjarigen op een basisschool in Shunqing. En dat is precies de bedoeling, volgens het ministerie van onderwijs. De vraag was volgens een verklaring bedoeld om de 'kritische zin' van de leerlingen te testen.

Chinese toetsen en examens hangen aan elkaar van ingewikkelde maar voorspelbare vragen. Wie de les goed heeft geleerd en kan rekenen, moet eruit kunnen komen. Dan is zo'n gekke vraag tussendoor misschien zo gek nog niet.

In ieder geval heeft de opgave bij sommigen de creativiteit geprikkeld. "De kapitein is tenminste achttien want hij moet volwassen zijn om een schip te besturen", antwoordde een van de leerlingen. "De leeftijd van de kapitein is... ik weet het niet. Ik kan dit niet oplossen", antwoordde een ander eerlijk.

Op de sociale media lopen de meningen uiteen. "Als een school 26 leerkrachten heeft, van wie er tien niet nadenken, hoe oud is dan de directeur?", vraagt iemand. Een persoon blijft kalm. Hij berekent het totale gewicht, weet dat een schip met zo'n lading alleen bestuurd mag worden door iemand die al vijf jaar zijn of haar vaarbewijs heeft en dat zo'n bewijs vanaf 23 jaar gehaald kan worden. Antwoord: tenminste 28 jaar.