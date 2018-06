Chinese telefoonreus ZTE overleeft door deal met VS

De opluchting over de redding van de Chinese telefoonreus was groot, ondanks de miljardenboete die ZTE aan de VS moet betalen. Tegelijk vreesden Chinese commentatoren dat Peking er een prijs voor zal moeten betalen in het Chinees-Amerikaanse handelsconflict.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross kondigde de deal met ZTE donderdag aan. Het Chinese staatsbedrijf, dat in opspraak kwam door het overtreden van Amerikaanse handelsembargo’s moet een boete van 1 miljard dollar (849 miljoen euro) betalen, zijn hele directie vervangen en tien jaar lang Amerikaans toezicht dulden. Daarnaast moet het een borg opzijzetten van 340 miljoen euro, die bij nieuwe inbreuken kan worden opgeëist.

In de Amerikaanse politiek wordt negatief gereageerd op het handjeklap van de Amerikaanse president

Bestuursvoorzitter Yin Yimin bevestigde gisteren dat ZTE akkoord ging met de straf, en ging in een brief uitgebreid door het stof. ZTE, dat mobieltjes en materiaal voor telefonienetwerken maakt, wekte de Amerikaanse toorn met heimelijke leveringen aan Noord-Korea en Iran. De VS beslisten in april ZTE voor zeven jaar de toegang te ontzeggen tot Amerikaanse onderdelen voor hun smartphones, waarmee het bedrijf de facto ten dode was opgeschreven.

Wisselgeld Hoewel de maategel tegen ZTE strikt genomen een juridische en geen politieke zaak was, raakte het dossier vermengd in het oplopende Amerikaans-Chinese handelsconflict. Op 14 mei kondigde president Trump onverwacht in een tweet aan dat hij het ZTE-dossier zou herbekijken, omdat ‘te veel banen in China verloren’ zouden gaan. ZTE telt zo’n 80.000 werknemers. Algemeen wordt aangenomen dat Trump de ZTE-deal als wisselgeld wil gebruiken in de handelsgesprekken met China, die al maanden voortslepen zonder concrete resultaten. Als de VS hun dreiging met handelstarieven van tafel halen, zou Peking volgens de laatste berichten bereid zijn om voor 70 miljard dollar extra aan Amerikaanse landbouwproducten te importeren.

Handjeklap In de Amerikaanse politiek wordt negatief gereageerd op het handjeklap van de Amerikaanse president. De algemene teneur luidt dat de nationale veiligheid geen ruilwaar is, die ingezet kan worden in handelsgesprekken. Democratische en Republikeinse senatoren dienden een partij-overschrijdend amendement in, in een poging de ZTE-deal tegen te houden. In China werd vooral opgelucht ademgehaald omdat ZTE een doorstart kan maken, maar werd ook gewezen op de pijnlijke Chinese afhankelijkheid van Amerikaanse technologie. ‘Laat het incident met ZTE een spiegel zijn voor Chinese bedrijven’, aldus een veel gedeeld krantencommentaar. ‘Ze moeten wakker worden en de noodzaak van innovatie beseffen. Ze moeten cruciale technologie zo snel mogelijk in eigen handen hebben.’