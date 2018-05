Chinese telefoongigant Xiaomi is klaar om de Europese markt te veroveren

Het is het vierde grootste smartphonebedrijf ter wereld en het kondigde deze week de beursgang aan op de effectenbeurs van Hongkong. Naar verwachting wordt de techgigant tussen de 70 en 80 miljard dollar waard. De naam: Xiaomi.

Lees verder na de advertentie

De Chinese telefoongigant wil ook deze maand de Europese markt bestormen. De toestellen van Xiaomi worden eind mei in zeven Europese landen tegelijk uitgerold. In Nederland komen ze in de winkelrekken van Kruidvat te liggen. Xiaomi - spreek uit als 'sjaw-mie' - was in Europa tot nog toe officieel alleen in Spanje en Polen te koop. In Nederland kon je de goedkope smartphones via enkele webwinkels verkrijgen, maar die toestellen waren eigenlijk bedoeld voor de Chinese markt en via officieuze kanalen geïmporteerd. De instellingen waren soms eigenaardig, en voor reparaties kon je niet bij Xiaomi zelf terecht.

Prijskaartje Maar nu komt Xiaomi dus officieel naar Europa, via een partnerschap met de Hongkongse retailgroep CK Hutchison, eigenaar van onder meer Kruidvat. Het Chinese telefoonmerk doet zijn intrede in Nederland, Oostenrijk, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en Italië. Welk toestel Kruidvat zal verkopen, is nog niet bekend, maar kenners schatten dat het de Redmi Note 5A wordt, een instapmodel van nog geen 100 euro. Xiaomi wordt ook wel 'het Apple van het Oosten' genoemd, en dat is niet bedoeld als compliment Daarmee wordt Xiaomi's belangrijkste troef meteen duidelijk: het prijskaartje. Het Chinese bedrijf heeft naam gemaakt met strak vormgegeven smartphones met dezelfde technologische snufjes als zijn concurrenten, maar dan voor de helft van de prijs. Dat speelde de telefoonproducent klaar door uitsluitend online te verkopen, zonder tussenpersonen, maar ook door te besparen op onderzoek. Xiaomi wordt ook wel 'het Apple van het Oosten' genoemd, en dat is niet bedoeld als compliment. Het bedrijf is er vaak van beschuldigd schaamteloze kopieën van iPhones te produceren.

Applefan Lei Jun, de 48-jarige oprichter en directeur van Xiaomi, is naar eigen zeggen een groot bewonderaar van Apple-icoon Steve Jobs. Het was na het lezen van diens levensverhaal dat hij besloot zijn studies computerwetenschappen versneld af te ronden om ondernemer te worden. Na een reeks succesvolle software- en internetbedrijven richtte hij in 2010 Xiaomi op. De eerste telefoon, de Mi-1, was in twee dagen uitverkocht. Drie jaar na de oprichting werd Xiaomi 45 miljard dollar waard geacht - na vervoersbedrijf Uber de duurste start-up ooit. In 2016 ging Xiaomi echter door een diep dal. Het bedrijf had problemen in zijn productielijn en kreeg zijn telefoons niet op tijd geleverd. Xiaomi's marktaandeel in China kelderde, maar het bedrijf kwam terug. Het diversifieerde en begon naast smartphones ook muziek- en videodiensten aan te bieden, online spelletjes en allerlei 'slimme' toestellen. Tegenwoordig produceert Xiaomi meer dan vijfhonderd producten, van televisies en fitnesshorloges tot verlichting en stofzuigers.