Chinese soep van het huis

Recept:

Leg de shii take twintig minuten in een kommetje met heet water. Spoel ze af onder de kraan, bewaar het weekvocht, laat ze uitlekken in een vergiet en snijd ze in repen. Spoel de tahoe af onder de kraan, laat uitlekken. Snijd de tahoe eerst in plakjes van één centimeter en snijd deze vervolgens in stukjes van één centimeter.

Snijd de kippenlever klein en snijd de biefstuk in heel dunne plakjes. Snijd de voorjaarsuitjes in kleine ringetjes. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn. Schil het stukje gemberwortel en snijd het in smalle reepjes. Was het worteltje en snijd het in luciferdunne reepjes. Was de selderiestengel en snijd deze in dunne boogjes. Spoel de bamboescheuten af onder de kraan en laat ze uitlekken in een vergiet.

Snijd de bamboe in reepjes. Snijd de rode pepers in de lengte doormidden, verwijder zaad en zaadlijsten en snijd de rode pepers dan fijn. Hak de korianderblaadjes fijn. Klop de eieren los in een kommetje.

Verhit de olie in een pan en fruit hierin de knoflook een minuut. Voeg de kippenlever en de biefstuk toe. Roerbak nog even en doe dan de gewelde paddenstoelen, de voorjaarsuitjes, de wortelreepjes en de selderieboogjes erbij. Roer goed om en schenk er een liter warm water en het weekvocht van de shii take (door een theezeefje) bij. Voeg de bouillonblokjes toe en breng de soep aan de kook. Zet het vuur lager en voeg de tahoe, de bamboescheuten, de sojasaus, rijstazijn en versgemalen peper toe.

Laat de soep twee minuten zachtjes koken. Proef de soep en voeg indien nodig nog wat zout toe. Schenk de losgeklopte eieren langzaam en al roerend erdoor. Verdeel de soep over vier kommen. Strooi er de reepjes gemberwortel, de fijngehakte korianderblaadjes en de ringetjes rode peper overheen. Serveer met Chinese soeplepels.