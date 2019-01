Chinese primeur: op de maan groeit katoen

De Chinese ruimtevaartorganisatie maakte dinsdag bekend dat aan boord van haar maanlander, de Chang’e-4, een katoenplantje was gegroeid. Dat was tot nu toe buiten de aarde alleen in het internationale ruimtestation gelukt. Dit experiment laat zien dat er geen onoverkomelijke hindernissen zijn om op de maan gewassen te telen, meldden de Chinese onderzoekers. Dat opent de weg voor langdurige ruimtemissies of bemande posten op de maan, en wellicht zelfs op Mars.

Lees verder na de advertentie

Zo ver is het nog niet. De Chinezen hebben geen akker aangelegd. De ­onbemande Chang’e-4, die op 3 januari op de achterkant van de maan landde, had een afgesloten capsule aan boord die van alle benodigdheden was voorzien. De 18 centimeter grote kweekbak was gevuld met lucht, water en vruchtbare grond en bevatte zaadjes van de katoen- en de aard­appelplant en van de zandraket. Ook zaten er gistcellen en fruitvliegeitjes in.

Geringe zwaartekracht Na de landing gaf het commandocentrum in China het sein om het water bij de zaadjes te voegen. Tien dagen later ontkiemde een katoenzaadje, de andere zaadjes hebben nog geen teken van leven gegeven. Het experiment bewijst dat de geringe zwaartekracht op de maan geen beletsel is gebleken. En dat de Chinezen de temperatuur in de capsule redelijk constant hebben weten te houden. Buiten varieert die enorm. Bij de landing stond alles in het volle zonlicht en kon die temperatuur de 100 graden Celsius overstijgen. Nu is het er donker en daalt het kwik tot min 173 graden (een ‘maandag’ duurt veertien aardse dagen waarin het licht is en veertien dagen van duisternis). Vooraf waren er bezwaren geuit over de Chinese missie met deze biosfeer. Een van de grote vragen uit de ruimtevaart, misschien wel de grootste vraag die de mens zich kan stellen, is of er leven is buiten de aarde. Dan is het zaak om het buitenaardse niet te besmetten met aards leven. Maar wetenschappers schatten dit risico laag in. Niet alleen is de straling in de ruimte dodelijk, de astronauten van de Apollo-missies hebben veertig, vijftig jaar geleden een kleine honderd zakken met menselijk afval (urine, ontlasting) achtergelaten op de maan.

Lees ook: