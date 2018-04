Chinese man en vrouw krijgen vier jaar na hun dood toch nog een baby

Toch is dit bizarre scenario onlangs werkelijkheid geworden in China. De biologische ouders, Shen Jie en Liu Xi, startten in 2013 met een ivf-traject. De bevruchte embryo’s zouden in het voorjaar in de baarmoeder van Liu geplaatst worden, maar dat kwam er nooit van. Vijf dagen voor de afspraak kwam het stel om het leven bij een auto-ongeluk.

De ouders van Shen en Liu besloten vervolgens het heft in eigen hand te nemen en alsnog voor nageslacht te zorgen. Volgens Beijing News vochten ze drie jaar lang een bittere strijd over de ‘voogdij’ over de bevroren embryo’s, in een gecompliceerde en ongekende rechtszaak. Na meerdere zittingen wonnen de stellen uiteindelijk.

Daarmee was er echter nog geen zicht op een succesvolle geboorte van hun kleinkind in spe, want draagmoederschap is in China verboden. Ook dat bleek geen struikelblok voor de senioren: ze pakten de auto naar buurland Laos om daar een draagmoeder te vinden. Met succes.

De baby werd in december vorig jaar geboren, maar het nieuws kwam pas deze week naar buiten via Beijing News. Het jongetje heet Tiantian (Chinees voor ‘schattig’) en de grootouders hielden onlangs een feestje om zijn eerste honderd dagen te vieren. Volgens Hu Xinxian, de moeder van Liu, heeft het kindje de ogen van haar dochter. "Maar verder lijkt hij meer op zijn vader."

Hoe ze Tiantian later zullen vertellen over zijn opmerkelijke ontstaansgeschiedenis, daarover zijn de oudjes het nog niet eens. In zijn jonge jaren zullen ze zeggen dat zijn ouders aan de andere kant van de oceaan zijn, aldus opa Shen Xinan. Maar uiteindelijk ontkomen ze niet aan het werkelijke verhaal. Dat is inderdaad treurig, geeft hij toe. “Andere baby’s hebben een vader en moeder, maar hij niet. Deze jongen is voorbestemd om verdrietig te zijn.”