Chinese leenfiets leidt in Parijs tot Amsterdamse taferelen

Deze leenfietsen - in de kleuren geel, groen en grijs - zijn in het laatste kwartaal van 2017 opeens aan het Parijse straatbeeld toegevoegd. Daarbij is handig ingespeeld op de problemen bij de Vélib, die loodzware, grijze, nogal plompe verschijning die vaak te vinden is bij toeristische attracties. Het concept van Vélib is nogal achterhaald. Je moet deze huurfiets ophalen en afleveren op vaste locaties en de introductie van een hipper, lichter model is ernstig vertraagd. Terwijl die Chinese fietsen allemaal zijn voorzien van moderne smartphonetechniek en overal achtergelaten kunnen worden.

In december en januari zijn onze fietsen op grote schaal vernield en gestolen Gobee, exploitant van de leenfietsen

Voor de aanpak van de luchtverontreiniging zijn alle fietsen natuurlijk welkom. "Een goed signaal voor de groei van de actieve mobiliteit", aldus het stadhuis, dat ook een heus fietsplan ontwikkelde. Fietsen onder de Arc de Triomphe is nog steeds een hachelijke bezigheid en bovendien verboden. Maar langs de Seine bijvoorbeeld zijn mooie fietspaden aangelegd. Op het stadhuis werd dus gewerkt aan plannen om de 'vrije leenfiets' te gaan belasten, aan een gedragscode én een vergunningstelsel.

Ondertussen lijkt het probleem zich vanzelf op te lossen. "In december en januari zijn onze fietsen op grote schaal vernield en gestolen", aldus het bedrijf Gobee uit Hongkong, exploitant van de leenfiets. Duizend fietsen zijn gestolen, 3400 vernield. Reden voor Gobee om zich uit heel Frankrijk terug te trekken.