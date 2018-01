Chinese koopwoede luwt

Aan de extreme koopwoede van China is een eind gekomen: voor het eerst in ruim een decennium dalen de Chinese investeringen in het buitenland. Oorzaak zijn de eigen regels tegen ‘irrationele’ aankopen door Chinese bedrijven, waaronder dure hotels, sportclubs en filmmaatschappijen. Het Chinese minsterie van handel meldt dat de buitenlandse directe investeringen in 2017 met 29 procent zijn gedaald. Het is de eerste afname sinds 2006.

In de VS, de belangrijkste snoepwinkel voor China, turfde onderzoeksgroep Rhodium over 2017 141 Chinese investeringen ter waarde van 29 miljard dollar. Een daling van 35 procent vergeleken met recordjaar 2016. Als alleen nieuw aangekondigde overnames worden meegeteld, was de teruggang zelfs 90 procent.

Trump dreigde woensdag met straf­maat­re­ge­len tegen China

Grote Chinese conglomeraten kochten de laatste jaren voor honderden miljarden dollars aan bedrijven en vastgoed in het Westen. Vaak op krediet, heeft de opeenstapeling van leningen gezorgd voor economische risico’s. Om de uitstroom van kapitaal en de financiële kwetsbaarheid te beperken, kwam de Chinese overheid met een lijst van ongewenste investeringen. Bedrijven moeten nu toestemming vragen voor grote overnames en mogen zich alleen nog op strategisch belangrijke sectoren richten.

Chinese investeringen in de VS © Brechtje Rood

Dat had bijvoorbeeld grote gevolgen voor de producent van de Golden Globes. Het Chinese conglomeraat Wanda wilde deze Dick Clark Productions overnemen, maar door die transactie van 1 miljard dollar ging een dikke streep. Naast entertainment liepen investeringen in consumentenproducten en -diensten, vastgoed en toerisme terug in 2017. Sectoren zoals gezondheid en biotechnologie, ICT en transport en infrastructuur stonden wel in de plus.

Naast de Chinese regels speelt een rol dat de VS strenger toezien op buitenlandse overnames. Veel deals werden uitgesteld of afgeblazen omdat de Amerikaanse toezichthouder CFIUS geen toestemming gaf. Dit comité voor buitenlandse investeringen let op mogelijke risico’s voor de staatsveiligheid. Vanwege bezwaren van CFIUS staakte deze maand bijvoorbeeld Ant Financial - onderdeel van de Alibaba Groep en het waardevolste fintechbedrijf ter wereld - z’n pogingen om Moneygram over te nemen. Moneygram verzorgt wereldwijde betalingen.

In China is de vrees voor kapitaalvlucht wat weggezakt. Nadat de voorraad buitenlandse valuta in 2015 en 2016 was gedaald, nam die vorig jaar weer toe. Er is een evenwicht ontstaan dankzij kalmere omstandigheden op de binnenlandse en wereldwijde markten, zei een woordvoerder van het Chinese bureau voor buitenlandse valuta gisteren tegen persbureau AP.

Teugels laten vieren Maar zelfs als de omstandigheden China toestaan om de teugels te laten vieren, zal de druk vanuit de VS alleen maar toenemen, voorspelt Rhodium. Zo werkt Washington aan een wet om het toezicht op buitenlandse investeringen te verscherpen. De wettekst spreekt van ongekende en agressieve pogingen van sommige landen om technologie van de Verenigde Staten te verwerven. Ook in de Nationale Veiligheidsstrategie die in december verscheen, beschuldigde president Trump China nog maar eens van oneerlijke handelspraktijken. Trump dreigde woensdag met strafmaatregelen tegen China, onder meer omdat Amerikaanse bedrijven die de Chinese markt op willen hun kennis moeten afstaan. Gisteren reageerde de Chinese woordvoerder van buitenlandse zaken dat geen enkele Chinese wet buitenlandse partijen daartoe verplicht. “Zulke situaties kunnen zich voordoen bij een commerciële samenwerking, maar dat is puur marktwerking.”

Groei Chinese economie versnelt Over 2017 tekende China een economische groei op van 6,9 procent, tegen 6,7 procent in 2016. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de groei van de Chinese economie versnelt. De groei ligt boven de doelstelling van circa 6,5 procent die was uitgesproken door de regering. De economie van China profiteert van de aantrekkende wereldhandel en dus een stijgende export. Daarnaast neemt ook de binnenlandse vraag toe en wordt meer geïnvesteerd door het bedrijfsleven. In het vierde kwartaal van 2017 groeide de economie met 6,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.