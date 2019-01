Chinese koopwoede in de VS is voorbij: investeringen 90 procent afgenomen

De Chinese koopwoede in de Verenigde Staten is voorbij. In twee jaar tijd zijn de nieuwe Chinese directe investeringen in de Verenigde Staten hard teruggelopen, met 90 procent. Daarbij gaat het om overnames van bedrijven, de bouw van fabrieken of de aanschaf van vastgoed in een ander land.

Stak China in 2016 nog een recordbedrag van 46 miljard dollar in Amerikaanse bedrijven of andere bezittingen, vorig jaar bleef de teller steken op 4,8 miljard dollar. De cijfers komen van onderzoeksbureau Rhodium Group, dat dit soort investeringen al jaren volgt. Volgens de onderzoekers gaat het om het laagste niveau in zeven jaar.

De daling was in 2017 al ingezet, toen kwamen de Chinese directe investeringen in de VS uit op 29 miljard dollar. Maar sindsdien is het dus nog harder omlaag gegaan.

Om meer geld in eigen land te houden, kwam China in 2016 met regels tegen irrationele aankopen in het buitenland

Irrationele aankopen Enkele jaren terug kochten Chinese conglomeraten alles wat los en vast zat. Woontorens in Londen, filmmaatschappijen in Hollywood, sportclubs, niets was te gek. Die koopgolf werd opgestuwd door makkelijke kredieten in eigen land. Er waren ook strategische overnames, zoals van technologiebedrijven die de Chinese economie verder kunnen helpen. Om meer geld in eigen land te houden, kwam China in 2016 met regels tegen irrationele aankopen in het buitenland. Sindsdien trekken grote investeerders zich langzaam maar zeker terug. Verzekeringsgigant Anbang, dat in 2014 het beroemde hotel Waldorf Astoria in New York kocht voor 2 miljard dollar, wil zijn hotelportefeuille van de hand te doen. Ook het conglomeraat HNA, groot geworden door schulden te maken, heeft allerlei bezittingen te koop gezet, zoals hotels, vastgoed en luchtvaartmaatschappijen. De lobby van het Waldorf Astoria-hotel in New York, dat in 1893 de deuren opende. © AFP In de VS is eveneens iets veranderd: de Chinese overnames worden er veel scherper tegen het licht gehouden, vanwege het vermoeden dat China Amerikaanse technologie wil aftappen. Diefstal van intellectueel eigendom is een een belangrijk thema in het handelsconflict tussen beide landen. Flink wat overnames zijn vorig jaar geblokkeerd door het Amerikaanse agentschap CFIUS. Dit comité voor buitenlandse investeringen let bij overnames op de risico’s voor de staatsveiligheid. In augustus vorig jaar heeft CFIUS dankzij een nieuwe wet ruimere bevoegdheden gekregen.

Alibaba De financiële dochter van Alibaba kreeg vorig jaar bijvoorbeeld geen toestemming om het Amerikaanse betalingsbedrijf MoneyGram over te nemen. De reden was dat informatie over Amerikaanse militairen zo in Chinese handen zou kunnen belanden. De angst voor Chinese spionage zit ook achter de Amerikaanse aanpak van Chinese telefoniebedrijven zoals ZTE en Huawei. Ook in Europa is de bezorgdheid gegroeid dat China strategisch interessante bedrijven in handen krijgt. Zo zijn de regels in Duitsland aangescherpt nadat robotbouwer Kuka in Chinese handen kwam. Volgens advocatenkantoor Baker & McKenzie zijn afgelopen jaar ook de Chinese investeringen in Europa gedaald.

