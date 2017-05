Chinese investeerders geloven in Griekenland

In de haven van Piraeus wappert naast de Griekse en Europese ook de Chinese vlag. Chinezen zijn dan ook nadrukkelijk aanwezig in het Zuid-Europese land, met allerlei investeringen in infrastructuur en vastgoed. Die invloed zal over een paar jaar terug te zien zijn in het straatbeeld. Want als het aan de Chinese investeringsmaatschappij Fosun International ligt, komen er straks niet 150.000 toeristen uit China naar Griekenland, maar 1,5 miljoen.

Klanten moeten uit eigen land komen, met speciaal voor Chinezen samengestelde va­kan­tie­pak­ket­ten.

Fosun International is niet onbekend in Griekenland. Op de plek van de oude luchthaven van Athene bouwt het onder meer hotels, themaparken, een recreatiehaven, winkels en gezondheidscentra. Het is een van de grootste vastgoedprojecten in Europa, al ligt de bouw nu even stil vanwege schade aan het milieu en aan historische kunstschatten die in de buurt zijn gevonden.

Ook elders in Griekenland koopt het concern hotels, restaurants en vakantieresorts of laat het deze bouwen. Nu de klanten nog. Die wil Fosun uit eigen land halen, met speciaal voor Chinezen samengestelde vakantiepakketten.

Zorgen voor banen Tegen persbureau Bloomberg zei vice-president Jiannong Qian van het Chinese investeringsconcern dat ‘Griekenland een veilig land is voor Chinezen’. Hij ziet hoe de economie aantrekt en denkt daaraan te kunnen bijdragen met investeringen in de toeristensector. “Als we kunt helpen bij de economische groei, bijvoorbeeld met speciale vakantieproducten voor Griekenland, dan zorgen we voor meer banen voor restaurantmedewerkers, winkelbediendes en taxichauffeurs.” Ook de luchthaven van Athene kan profiteren. Qian verwacht dat er snel een rechtstreekse lijnvlucht komt tussen Peking en Athene als er straks jaarlijks 1,5 miljoen Chinese toeristen naar Griekenland vliegen. Toerisme is voor Griekenland de belangrijkste economische sector van het land. Een kwart van de inkomsten komt van buitenlandse reizigers. Mede door het inzakken van het toerisme in Turkije heeft Griekenland niet te klagen over klandizie. Vorig jaar ontving het land ruim 28 miljoen toeristen, 7,6 procent meer dan in 2015.

Nieuwe zijderoute Fosun bezit wereldwijd voor 64 miljard euro aan eigendommen. Daarvan is 200 miljoen euro geïnvesteerd in Griekenland. Dat kan meer worden. De Chinezen volgen met belangstelling de privatisering van staatsbedrijven en hebben al aangegeven ook te kijken naar de Griekse banken. Investeringen kunnen de Grieken goed gebruiken, want hun economie is de afgelopen jaren sterk gekrompen: sinds 2010 met 25 procent. Volgende week reist de Griekse premier Alexis Tsipras naar Peking om mee te praten in het zakenforum ‘Gordel en Weg’. Dat is de benaming voor de nieuwe zijderoute die China moet verbinden met Europa, met daarin een belangrijke rol voor de Grieken.

