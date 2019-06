Chinese eigenaar doet verzekeraar Vivat - Reaal, Zwitserleven - alweer van de hand

De Nederlandse verzekeraar Vivat, moederbedrijf van bekende merken als Reaal en Zwitserleven, wordt overgenomen. Via een gesplitste transactie komt het bedrijf deels in handen van NN Group (Nationale Nederlanden) en een deels in die van investeringsfonds Athora. Daarmee komt een einde aan maanden van speculaties en onderhandelingen rond Vivat, dat nu nog eigendom is van het Chinese verzekeringsbedrijf Anbang.

NN Group en Athora kondigden het nieuws gisteren aan, en laten daarmee andere geïnteresseerde partijen als ASR en Aegon (in samenwerking met investeerder Blackstone) met lege handen achter. Toezichthouder De Nederlandsche Bank moet de koop nog wel goedkeuren. Als die toestemming er is, hopen de partijen de verkoop in het eerste kwartaal van 2020 te kunnen afronden.

Kort avontuur Met de verkoop komt een einde aan het relatief kortstondige Chinese avontuur van Vivat. In 2015 kocht het Chinese Anbang Vivat van de Nederlandse staat, dat eigenaar was geworden na de nationalisatie van toenmalig moederconcern SNS Reaal in 2013. Anbang betaalde destijds het symbolische bedrag van 1 euro voor Vivat, maar moest tegelijkertijd diep in de buidel tasten om de kapitaalbuffers van de verzekeraar aan te vullen. Athora is gevestigd in be­las­ting­pa­ra­dijs Bermuda nam de laatste jaren le­vens­ver­ze­ke­rings­ac­ti­vi­tei­ten over in Ierland, Duitsland, België en het VK De Chinezen moesten liefst 1,35 miljard euro in Vivat steken en beloven dat de verzekeraar de komende jaren geen dividend zou uitkeren. Daaraan is voldaan, maar verder heeft Anbang weinig plezier beleefd aan de overname. Al snel kwam het bedrijf in het vizier van de Chinese autoriteiten vanwege mogelijke fraude en een veel te grote schuldenberg. De voormalige topman is inmiddels veroordeeld tot een lange celstraf wegens fraude en corruptie. Of Anbang met de verkoop uit de kosten komt is niet duidelijk. Financiële details van de overname wil koper Athora niet geven. Wel is bekend dat de schadeverzekeringsactiviteiten, waaronder het merk Reaal, voor 415 miljoen euro worden doorverkocht aan NN Group. Die laatste neemt tevens 150 miljoen euro aan achtergestelde leningen over. Athora blijft achter met de levensverzekeringsactiviteiten – voornamelijk pensioenverzekeraar Zwitserleven – en vermogensbeheerder Actiam.

Nieuwkomer Athora is een weinig bekende nieuwkomer op de Europese verzekeringsmarkt. Opgericht in 2014 en gevestigd in belastingparadijs Bermuda heeft het de laatste jaren verschillende levensverzekeringsactiviteiten overgenomen in Ierland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. De aankoop van Vivat is flink groter dan de vorige die Athora deed in Europa: het krijgt er zo’n 2,2 miljoen klanten van Vivat bij, terwijl het nu in totaal zo’n 800.000 klanten heeft in andere landen. Athora is een investeringsfonds waarin veel grote, institutionele beleggers deelnemen. Zij zien kennelijk brood in de al jaren kwakkelende Europese markt voor levensverzekeringen. Toezichthouder DNB waarschuwde in Nederland meerdere malen voor de slechte vooruitzichten voor de sector. Mede door schandalen rond de woekerpolissen, waaruit bleek dat verzekeraars enorme kosten opvoerden waardoor veel polissen feitelijk leeggegeten werden. Analisten wijzen op de mogelijkheden voor private investeerders om veel risicovoller te gaan beleggen met de premies van de levensverzekeringen. Daartoe zal Athora echter wel de buffers van Vivat flink moeten verhogen, omdat toezichthouders risicovol beleggen alleen toestaan als daar veel grotere buffers tegenoverstaan dan veel verzekeraars nu hebben.

Achmea voorbij Voor NN Group betekent de overname van de schadeverzekeringen van Vivat dat die marktleider Achmea voorbijschiet als de nummer één in Nederland. Het is de tweede grote overname in korte tijd voor NN, dat in 2017 al concurrent Delta Lloyd kocht. Volgens topman Lard Friese is de integratie daarvan geslaagd en is het concern op basis van die ervaring goed in staat een volgende overname te doen. Het is nog onduidelijk of de overname gevolgen heeft voor het personeel. Vivat biedt werk aan zo’n 2600 werknemers, en vakbond FNV Finance roept op tot snelle duidelijkheid. “De verkoop is een potentiële aanslag op de werkgelegenheid bij Vivat, maar ook bij NN.” De vakbond vindt dat de continuïteit van de werkgelegenheid een zwaarwegende factor moet zijn bij het maken van afspraken.

