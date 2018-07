Chinese economie zet zich schrap voor handelsoorlog met VS

De al maanden dreigende handelsoorlog tussen de twee grootste wereldeconomieën barst naar alle waarschijnlijkheid vandaag los. Om 6 uur vrijdagochtend Nederlandse tijd zijn de Amerikaanse handelstarieven op Chinese goederen ter waarde van 29 miljard euro ingegaan, als Trump zijn dreigement uitvoert. China zal naar verwachting met gelijke munt terugslaan. “China zal niet het eerste schot lossen, maar zal wel terugvechten”, aldus Gao Feng, woordvoerder van het ministerie van handel.

Volgens de Chinese overheid is China klaar voor een confrontatie met de VS, en zal de binnenlandse consumptie als schokdemper werken. Maar de markten leken daar afgelopen week minder zeker van. De beursindex van Shanghai dook de afgelopen maand 12 procent omlaag, en is terug op het niveau van maart 2016. De Hang Seng index in Hongkong zakte naar zijn laagste punt in tien maanden. Ook de Chinese munt verloor de afgelopen drie weken sterk in waarde tegenover de dollar.

Mogelijk zal de confrontatie de diepere problemen van China aan de oppervlakte zal brengen, die zich jarenlang hebben opgehoopt Zhu Baoliang

De zorgen over de handelsoorlog worden verergerd door tegenvallende cijfers over de Chinese economie. De exportgroei van China naar de VS viel afgelopen maand bijna stil, en de binnenlandse vraag neemt af. Tegelijk moet de overheid de buikriem aanhalen om de hoge schuldgraad af te bouwen. “Mogelijk zal de confrontatie (tussen China en de VS, red.) de diepere problemen van China aan de oppervlakte zal brengen, die zich jarenlang hebben opgehoopt”, aldus Zhu Baoliang, hoofdeconoom van het overheidsagentschap National Information Center.

Amerikaanse whiskey in een supermarkt in Peking. De Chinese regering heeft aangekondigd de importtarieven die Trump oplegt aan Chinese producten, op exact dezelfde manier ook te gaan heffen op Amerikaanse goederen, dollar voor dollar. © AFP

De Amerikaanse handelstarieven die Trump heeft aangekondigd, betreffen vooral industriële producten, zoals landbouwmachines of vliegtuigonderdelen. De Amerikaanse president wil sectoren treffen die gelinkt zijn aan het overheidsprogramma Made in China 2025, waarmee China zijn technologiesector wil stimuleren. De aangekondigde Chinese tegenmaatregelen zijn vooral gericht op Amerikaanse landbouwproducten. Beide landen hebben al met vervolgstappen gedreigd.

De Chinese staatsmedia kregen ondertussen strikte orders om zo veel mogelijk positief economisch nieuws te brengen, en geen verband te leggen tussen de beursontwikkelingen en de handelsoorlog. Dat meldde China Digital Times, dat verslag doet van overheidsinstructies aan Chinese staatsmedia. De propaganda-afdeling van de Communistische Partij waarschuwde de Chinese media zich voor te bereiden op een langdurige handelsoorlog.

