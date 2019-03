Chinese economie blijkt 12 procent kleiner dan Peking beweert

Economische cijfers liggen in de Chinese planeconomie erg gevoelig. Ambtenaren kunnen maar beter zorgen dat ze worden gehaald. Lukt het niet in de praktijk, dan desnoods alleen op papier.

Voor 2018 had China een economische groei aangekondigd van 6,5 procent en kwam het officiële cijfer uit op 6,6 procent. Vorige week kondigde premier Li Keqiang op het Volkscongres in Peking aan dat de economische groei dit jaar 6 tot 6,5 procent zal bedragen. De kans is groot dat dit ook gebeurt.

In het artikel ‘Een forensisch onderzoek naar China’s nationale rekeningen’ leggen wetenschappers uit dat de economische cijfers van China zijn gebaseerd op data van lokale ambtenaren. Die worden beloond als ze de groeidoelstellingen halen. Daarom hebben ze de neiging om de cijfers mooier te maken dan ze werkelijk zijn. Het nationale bureau voor de statistiek in China weet dit, schrijven de onderzoekers, en corrigeert de cijfers met gegevens uit eigen onderzoeken.

Vooral de investeringen en de industriële productie worden overdreven, de gegevens over consumptie en de dienstensector zijn betrouwbaarder

Bestand tegen fraude De nauwkeurigheid waarmee de omvang van de economie wordt bepaald, het bruto binnenlands product, hangt dus af van drie factoren: de mate waarin lokale ambtenaren overdrijven, de kwaliteit van de data waarover het statistiekbureau zelf beschikt en de moeite die het neemt om de cijfers te corrigeren. Economen hebben nu een analyse gemaakt voor de jaren 2008 tot 2016. Er zijn meerdere methodes om het bruto binnenlands product te berekenen. Een daarvan is het optellen van alle toegevoegde waardes bij de productie van goederen en diensten. Bij hun onderzoek gebruiken de economen de gegevens van de belasting toegevoegde waarde. Sinds 2005 zijn die in China digitaal beschikbaar. Volgens de onderzoekers zijn ze goed bestand tegen fraude en geknoei. De uitkomst? De officiële cijfers overschatten de economische groei gemiddeld met 1,7 procentpunt per jaar. Dat maakt de economie in 2016 12 procent kleiner dan beweerd. Het gaat om de nominale groei, dus zonder rekening te houden met inflatie. Als je de uitkomsten doortrekt naar 2018 is de Chinese economie 10,8 biljoen yuan (1,4 biljoen euro) kleiner dan het officiële cijfer van 90 biljoen.

Juiste prikkels Vooral de investeringen en de industriële productie worden overdreven, zo blijkt. De gegevens over consumptie en de dienstensector zijn betrouwbaarder. Het artikel is gepubliceerd door het Brookings Instituut, een denktank in Washington. De onderzoekers Chang-Tai Hsieh en Michael Zheng Song zijn respectievelijk verbonden aan de universiteit van Chicago en de universiteit van Hongkong. Ze zeggen veel contact te hebben gehad met huidige en voormalige ambtenaren van het Chinese statistiekbureau. Dat valt weinig te verwijten, zegt Zheng Song tegen The Financial Times. “Het ontbreekt ze aan voldoende macht en capaciteit, en aan de juiste prikkels.” Het statistiekbureau heeft weleens erkend dat sommige lokale statistieken worden overdreven en in 2017 beschuldigde de centrale overheid drie Chinese provincies ervan data te hebben gemanipuleerd. Daarom zal deze uitkomst ook voor Peking geen grote verrassing zijn.

