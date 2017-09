Chinese arbeiders verlaten Afrika alweer

Toen Zhuang Maifu in 2004 naar Zuid-Afrika vertrok, was dat land een populaire bestemming voor mensen uit zijn thuisdorp aan de Zuid-Chinese kust. Tientallen dorpsgenoten gingen hem voor, in de hoop op een goed inkomen als winkelier of handelaar.

Sinds de economische groei in de sub-Sahara de laatste jaren afzwakt, komen veel van hen terug. "De wisselkoers is slecht", zegt de 57-jarige Zhuang, die vorig jaar juli besloot zijn kledingwinkel achter te laten. Ook de verslechterende veiligheidssituatie motiveerde hem terug te keren.

In de jaren 2000 groeiden Afrikaanse economieën met meer dan vijf procent per jaar. De groei viel samen met een gouden periode voor de betrekkingen met China, nu de grootste handelspartner van het continent.

Hoewel Westerse landen nog altijd meer in Afrika investeren, werd China in korte tijd in veel sectoren actief. Zo steeg het aantal uitgezonden Chinese arbeiders, vaak werkzaam aan grootschalige infrastructuur- of bouwprojecten, in Afrika van 82.000 in 2005 tot 230.000 in 2015.

In Angola werkten 250.000 Chinezen, nu nog maar 30.000

Piek voorbij Opgeteld zouden er meer dan een miljoen Chinezen naar Afrika zijn getrokken. Betrouwbare statistieken zijn schaars, maar dat aantal ligt nu vrijwel zeker lager, aldus Barry Sautman die aan de Hong Kong University China-Afrika migratie onderzoekt. "De piek was waarschijnlijk rond 2012". Daarna, zegt hij, zorgde de wereldwijde daling van grondstoffenprijzen in Afrikaanse landen voor een vertraagd herstel na de crisis. Ook veel Chinese bedrijven hadden er last van. Angola, waar een paar jaar terug nog een kwart miljoen Chinezen werkten, is een van de landen waar de effecten het meest merkbaar zijn. Nadat de olieprijzen in 2014 crashten, werden veel door Chinese staatsbedrijven aangenomen infrastructuurprojecten afgeblazen. Volgens het Chinese ministerie van handel werkten er vorig jaar maar 30.000 Chinese arbeiders in het land. Toch betekent de economische malaise niet dat Chinese partners minder belangrijk worden voor Afrika. Behalve wat technici zie je op de werkvloer geen Chinese gezichten meer. Professor Liu Haifang

Chinees geld Een recent onderzoek van consultancy McKinsey onder Chinese bedrijven in Afrika wijst uit dat 44 procent van hen kapitaalintensieve investeringen doet, gericht op de lange termijn. De Chinese arbeider wordt stilaan vervangen door Chinees geld. Professor Liu Haifang van het Afrikastudies-centrum aan de Universiteit van Peking spreekt van een nieuwe fase. "In het verleden waren het vooral handelaren en arbeiders met een tijdelijk contract die naar Afrika gingen. De nieuwe groep bestaat uit mensen die bedrijven ondersteunen." Dat ook op langere termijn het aantal vliegtuigen vol Chinese werkers richting Afrika zal afnemen, ligt echter voor de hand. Naast economische onzekerheden in het land van bestemming, spelen daarbij ook Chinese ontwikkelingen een rol. Zo maakt een groeiend arbeidstekort dat Chinese werkers duur worden. Hierdoor wordt het aantrekkelijker voor Chinese bedrijven om in Afrika lokale werkkrachten op te leiden. Liu zag dit recent tijdens een bezoek aan Angola. "Behalve wat technici zie je op de werkvloer geen Chinese gezichten meer." Maar voor een winkelier als Zhuang blijft het buitenland lonken. De meeste jongeren in zijn thuisstreek, een gebied met een eeuwenlange traditie van overzeese migratie, trekken nog altijd de wereld in. De bestemming maakt niet uit, als er maar geld te verdienen valt.

