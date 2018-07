Chinees hotel voert 'handelsoorlogtaks' in voor Amerikaanse toeristen

De Modern Classic Hotel Group kondigde de 'handelsoorlogtaks' aan in een affiche in de lobby. Maar meer nog dan dat affiche, dat snel na de bekendmaking werd weggehaald, is vooral de Chinese media-aandacht bijzonder.

Het was de nationalistische tabloid Global Times, eigendom van partijspreekbuis People's Daily, die het nieuwtje over het hotel afgelopen vrijdag bracht. "Onze baas was echt boos over de eindeloze tarieven die de VS aan China willen opleggen, dus besloten we om achter ons land te staan en onze steun te tonen", citeerde de krant een woordvoerder van het hotel, een zekere meneer Yang.

Op sociale media doken verhalen op over enkele restaurants die een 'A­me­ri­ka­nen­taks' hadden ingevoerd

Het nieuws werd opgepikt door persbureau Reuters, maar meteen door het hotel ontkend. Bij navraag meldde een hotelmedewerkster aan Trouw dat het nieuws vals was, en dat in het hotel helemaal geen meneer Yang werkte. Maar volgens Reuters bevestigden drie anonieme medewerkers dat het affiche er wel degelijk had gehangen. In Hongkongse media dook ook een foto op. De echtheid daarvan is niet te verifiëren, maar het lijkt aannemelijk dat het geen vervalsing is.

Gevoelige actie De hele gang van zaken toont aan hoe gevoelig een dergelijke actie in China ligt, en hoe opmerkelijk het is dat Global Times erover kon berichten. De publiciteitsafdeling van de Communistische Partij heeft de Chinese media opgedragen zich in te houden in hun verslaggeving over de handelsoorlog. Volgens China Digital Times, een in censuur gespecialiseerde nieuwssite, kregen de media instructies om 'de publieke opinie op een goed niveau te houden, zonder te escaleren'. Maar de Global Times loopt wel vaker voor de troepen uit. De tweetalige krant, die berucht is om zijn agressieve commentaren, wordt als een graadmeter gezien van wat de Communistische Partij nog net aanvaardbaar vindt. Het aanzwengelen van de volkswoede tegen de VS is dus geen partijbeleid, maar is ook niet langer taboe. 'Spontane volkswoede' is in China een beproefd instrument in internationale conflicten. In 2012 vonden georkestreerde demonstraties plaats tegen Japan, na incidenten omtrent de betwiste Diaoyu- of Senkaku-eilanden. In 2017 vuurden Chinese staatsmedia een consumentenboycot aan tegen Zuid-Korea, dat een Amerikaans raketafweersysteem had geïnstalleerd. Van brede volkswoede is in China nu nog niets te merken. De handelstarieven zijn op 6 juli ingegaan en hebben nog geen grote impact op de consumentenprijzen. Op sociale media doken verhalen op over enkele restaurants die een 'Amerikanentaks' hadden ingevoerd, maar ook die werden naderhand ontkend of afgedaan als een publiciteitsstunt.

