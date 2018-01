Chinees HNA kocht voor 40 miljard op de pof

De topman van het Chinese HNA-conglomeraat, Adam Tan, droomt al ­jaren van een plaats binnen de toptien van de Fortune 500; de lijst met de grootste bedrijven ter wereld qua ­omzet. Een paar jaar geleden had nog niemand van HNA gehoord. In 2015 stormde de Chinese multinational, met vele regionale luchtvaartmaatschappijen, hotelketens, reisorganisaties, IT-bedrijven en vastgoed in ­wereldsteden, de lijst binnen op plaats 464.

Dit jaar ligt plaats 100 of hoger in het verschiet, maar er hangen donkere wolken boven het mysterieuze concern dat een plek op die wereldranglijst kocht door sinds 2016 met geleend geld voor circa 50 miljard dollar (41,75 miljard euro) bedrijven en aandelenparticipatie in het Westen te kopen. Zo is HNA voor een kwart mede-eigenaar van de hotelketen Hilton Worldwide en voor circa 10 procent van de grootste Duitse bank, Deut­sche Bank. HNA is niet het enige Chinese conglomeraat dat dit de afgelopen paar zo deed.

Het bedrijf heeft wereldwijd zo’n 410.000 mensen in dienst. HNA bestaat pas sinds 1993. Het begon als een regionaal luchtvaartmaatschappijtje, Hainan Airlines, op het Chinese eiland Hainan, met geld van de lokale overheid om meer toeristen te trekken van het Chinese vaste land. Na een stevige groei in China, vooral in de uchtvaartindustrie, sloeg HNA zijn vleugels buiten China uit.

HNA-topman Tan bezwoer in Caijing Magazine eind vorig jaar dat de groep niet failliet gaat en dat het allemaal goed komt. Maar alleen al dit jaar moet er voor miljarden aan kortetermijnleningen worden afgelost. De strategie van HNA tot nu toe is om dat met nieuwe leningen te doen, maar het concern ziet zich dan genoodzaakt dat met een stevig oplopende rente te doen.

HNA heeft nu aangekondigd voor 6 miljard dollar aan vorig jaar verworven bezittingen weer te willen verkopen, vooral onroerend goed in New York, Minneapolis, San Francisco, Londen en Sydney, om zo de cash­positie te verbeteren.

Aflossing en rente op de vele kortetermijnleningen en obligaties moeten op tijd worden betaald om te voorkomen dat HNA als een kaartenhuis in elkaar stort. De eerste kaarten zijn afgelopen twee maanden uit het huis gevallen. De Chinese HNA Group verzuimde deze maand leningen af te lossen, rente te betalen, de lease van een vliegtuig van Aergo Capital werd niet voldaan en betalingen op gekochte producten en bedrijven bleven uit. Dat is een doodzonde. En HNA deed dat voor een tweede keer op rij. Eind november gebeurde dit volgens de Chinese Citic Bank ook al. Ondertussen loopt de kortetermijnrente voor HNA op naar tussen de 7 en 9 procent. Dat is hoog en dus duur.

'Junkstatus'

Standard & Poor’s, dat bedrijven en landen een rating geeft over hun kredietwaardigheid, kwam eind november met een stevige waarschuwing over de positie van de HNA Group. Volgens de Financial Times staat dit gelijk met een rating van ‘junkstatus’ voor HNA, wat min of meer ‘rijp voor faillissement’ betekent.

Wat het nog gecompliceerder maakt, is dat HNA in korte tijd is uitgegroeid tot een systeembedrijf dat te groot is om om te vallen. Too big to fail, zeggen de Amerikanen. Dit fenomeen dook ook op in 2008 bij systeembanken die niet failliet mochten gaan, ­anders trokken ze zoveel andere ­financiële instellingen en bedrijven mee in hun val dat de economie ­geheel ten gronde gericht zou worden. In Nederland werden daarom ­onder meer ABN Amro en ING met ­vele miljarden euro’s belastinggeld ­gered.

HNA heeft al die miljarden aan krediet grotendeels geleend van Chinese banken en investeerders. Valt HNA Group om, dan komen die kredietverschaffers fors in de problemen en kan een domino-effect ontstaan dat de Chinese economie, en in de slipstream daarvan de wereldeconomie, in de problemen kan brengen.

Niet voor niets kwam de Chinese regering deze zomer met kapitaalrestricties voor buitenlandse investeringen door Chinese bedrijven en voor het exporteren van kapitaal over de Chinese grens. Bij grote bedragen mag dit alleen nog met toestemming van de Chinese overheid en moet het gaan om investeringen, acquisities in voor China strategische sectoren in het Westen, zoals grondstofbedrijven of technisch hoogwaardige ondernemingen: zaken waar China om zit te springen

China bestrijdt kapitaalvlucht, maar kampt nog steeds met ernstige ­risico’s voor de Chinese economie als dit soort bedrijven door cowboygedrag omvallen. Dat risico geldt niet alleen voor HNA. Vier grote Chinese conglomeraten kochten in de afgelopen twee jaar volgens The Wall Street Journal voor zeker 220 miljard dollar aan bedrijven, deelnemingen en vastgoed in het Westen. Naast HNA Group is daar ook Anbang, het Chinese verzekeringsconcern dat in Nederland Vivat opkocht. De andere twee zijn Dalian Wang en Fosun International. Ze worden gezien als een groot economisch risico, omdat ze bij faillissement een enorm besmettingsgevaar vormen voor, allereerst Chinese, banken en bedrijven.

Wat HNA Group nog riskanter maakt, is het gebrek aan transparantie. Inmiddels zijn toezichthouders in Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten en ook China onderzoeken ­begonnen. Er blijft een zweem van onduidelijkheid hangen als het gaat om wie nu daadwerkelijk de eigenaren zijn. Bij zo’n groot bedrijf als HNA komt dat in de wereld eigenlijk niet voor.