Chinees bedrijf wil roemruchte automerk Jeep kopen

Jeep heeft een rijke geschiedenis. In Willys-jeeps trokken Amerikaanse officieren met hun troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog mee van Normandië naar Berlijn. Nu staat automerk Jeep, in handen van het autoconcern Fiat Chrysler, beter bekend om ultraluxe SUV's als Jeep Wrangler of Jeep Grand Cherokee.

Tegenover Reuters bevestigde de Chinese autobouwer, gespecialiseerd in SUV's, met Fiat Chrysler over een overname te willen praten. Het Italiaans-Amerikaanse autoconcern zegt dat er nog geen contact is geweest.

Zijn de zakken van topman Wang diep genoeg voor Jeep?

Great Wall Motors is een relatief jong autobedrijf, dat in 1993 zijn eerste personenauto op de markt bracht. Sinds tien jaar is het gespecialiseerd in SUV's, waarvan er in 2016 iets minder dan 1,1 miljoen van de lopende band rolden. Oprichter en voorzitter van de raad van bestuur Wang Jianjun liet eerder dit jaar weten in 2020 wereldwijd de meeste luxe terreinwagens te willen verkopen. Met de aankoop van Jeep, dat vorig jaar 1,4 miljoen SUV's verkocht, komt dat doel snel in zicht. Met de technologie, infrastructuur qua verkoopkanalen en distributie in de Verenigde Staten en Europa is Jeep een gedroomde kandidaat voor Wang.

Technologie Nu nog komt Great Wall Motors op de derde plaats van autoproducenten in China, ver achter nummer 1 Geely, dat onlangs het Zweedse Volvo kocht om zich toegang te verschaffen tot de Europese markt. Met een eventuele aanschaf van Jeep stijgt Great Wall Motors meteen naar de tweede plaats in China, net achter Geely. De vraag is: zijn de zakken van topman Wang diep genoeg voor Jeep? Hij zou de rugdekking hebben van twee grote Chinese investeringsmaatschappijen: Central Huijin en National Social Security. Staatsinvesteringen zijn vooral gericht op het snel in huis halen van technologie en kennis door westerse bedrijven te kopen. Een eventuele Chinese overname van Jeep past in die zin in de doelstellingen van de Chinese overheid.

