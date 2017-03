China wil niets weten van raketschild in Zuid-Korea

China zet Zuid-Korea onder druk om af te zien van het opstellen van het Amerikaanse anti-raketsysteem Thaad in dat land. Zuid-Koreaanse bedrijven in China worden geboycot en groepsreizen naar Zuid-Korea afgezegd.

China voelt zich bedreigd door Thaad, omdat het radarsysteem tot diep in het noorden van dat land doordringt. Volgens de VS is Thaad alleen tegen Noord-Korea gericht, maar het kan ook gebruikt worden om Chinese raketten uit de lucht halen.

De Verenigde Staten denken met Thaad hun bondgenoten Zuid-Korea en Japan te beschermen

Noord-Korea heeft vorige maand een raket getest die bijna 500 kilometer verderop neerkwam in zee en het werkt aan wapens die nog veel verder kunnen komen. De Verenigde Staten denken met Thaad hun bondgenoten Zuid-Korea en Japan te beschermen en op termijn ook het grondgebied van de VS zelf.

De protesten richten zich met name tegen het Zuid-Koreaanse concern Lotte, dat onder meer voedingsmiddelen en cosmetica verkoopt en supermarkten uitbaat in China. Lotte stelde eerder deze week een golfbaan in Zuid-Korea beschikbaar, op circa 200 kilometer ten zuidoosten van Seoul, als terrein om het anti-raketsysteem Thaad te plaatsen.

Chinese woede ‘We zeggen nee tegen Lotte’, schrijft de Communistische Jeugdliga van China op haar website. Verschillende Chinese bedrijven hebben aangekondigd geen producten van Lotte meer te verkopen en het Zuid-Koreaanse concern zegt dat zijn webshop in China is platgelegd. Ook andere Zuid-Koreaanse bedrijven zijn het doelwit van Chinese woede. Websites tonen boze mensen die een auto van het merk Hyundai molesteren en verschillende reisorganisaties hebben georganiseerde trips naar Zuid-Korea afgezegd. Naast producten als auto’s en voe­dings­mid­de­len is entertainment uit Zuid-Korea heel populair in China China is de belangrijkste exportmarkt voor Zuid-Koreaanse bedrijven. Bovendien bezochten vorig jaar circa acht miljoen Chinese toeristen Zuid-Korea, bijna de helft van de buitenlandse bezoekers in dat land. Naast producten als auto’s, voedingsmiddelen, cosmetica en elektronica is entertainment uit Zuid-Korea heel populair in China, van popmuziek tot films en tv-series. Ook die lucratieve markt lijkt nu gesloten te worden. De koersen van veel Zuid-Koreaanse bedrijven daalden gisteren op de beurs in Seoul. Volgens de Chinese overheid is er geen campagne gaande tegen Zuid-Korea, maar volgens experts zijn de protesten tegen Zuid-Koreaanse bedrijven wel degelijk georganiseerd.

