China wil een economie met blauwe luchten

Innovatie, innovatie, innovatie: in zijn toespraak voor het Volkscongres zondag nam de Chinese premier Li Keqiang het woord 32 keer in de mond. Zijn land wil de traditionele industrie van bakstenen en steenkolen afbouwen en een economie opbouwen met vernieuwing als motor. “We hebben het grootste legioen wetenschappers, ingenieurs en professionals ter wereld, hun potentieel voor innovatie is buitengewoon.”

Als concrete maatregelen noemde Li Keqiang de afbouw van de staalproductie dit jaar met 50 miljoen ton en de kolenproductie met 150 miljoen ton. Verder wordt er voor 50 miljoen kilowatt aan energie minder geproduceerd in kolencentrales. Dit gaat overproductie van steenkolenstroom tegen en biedt de ontwikkeling van schone energie de ruimte, volgens Li. Hij voorziet zo ‘blauwere luchten’.

Probleem hierbij is dat een geschatte vijf tot zes miljoen arbeiders hun werk kwijtraken. Li Keqiang biedt ze weliswaar hulp aan, maar in de praktijk betekent dat dat een voormalige staalarbeider voor een fractie van zijn vorige inkomen de straat mag vegen. Voor dit jaar kondigt Li Keqiang 11 miljoen nieuwe banen aan, en dat moet ook wel, want een recordaantal van 8 miljoen jongeren studeert dit jaar af.

Knappe koppen De Chinese overheid wil start-ups stimuleren, intellectueel eigendom versterken en innovatie-hubs opzetten. ‘De knapste koppen in de wereld’ worden uitgenodigd om China te helpen op terreinen als kunstmatige intelligentie, biofarmacie en mobiele communicatie (5G). Verder moeten ontwikkelingen als big data, cloudcomputing en Internet of Things worden versneld, net als de robotisering van fabrieken: smart manufacturing. Internationale erkenning voor Chinese merken is ook een doel. Tekst loopt door onder afbeelding. De Chinese premier Li Keqiang. © EPA Innovatie is inderdaad de weg die China moet gaan, stelden Rabobank-onderzoekers Hugo Erken en Björn Giesbergen in een recent rapport. Het protectionisme van de VS onder president Trump biedt kansen. Als China openstaat voor internationale handel en werk maakt van onderwijs en innovatie, kan dat in 2025 leiden tot een groei van 6,5 biljoen dollar. China spreekt al jaren over innovatie, maar zo innovatief zijn ze niet Hugo Erken Voorwaarde is wel dat China grote risico’s en onevenwichtigheden in de economie aanpakt. Denk aan de gigantische schuldenberg, van overheid en bedrijven, of de huizenmarktbubbel. Premier Li Keqiang benoemt die problemen wel, maar Giesbergen heeft zijn twijfels over de aanpak.

Gekopiëerde patenten De overheid streeft dit jaar naar 6,5 procent groei van het bbp: dat is weliswaar het laagste cijfer in jaren, maar toch nog ontzettend hoog als tegelijkertijd die hervormingen moeten worden doorgevoerd. “Waar komt die groei dan vandaan? De dienstensector is niet sterk genoeg om te compenseren voor afnemende investeringen in de infrastructuur of voor de getemperde huizenmarkt. Zonder nieuwe schulden gaat dat niet.” Premier Li Keqiang schept in zijn beleidsstuk op over de grens van een miljoen patenten die nu gepasseerd is. Hugo Erken: “China spreekt al jaren over innovatie, maar zo innovatief zijn ze niet. Ze patenteren vindingen die wereldwijd gezien niet nieuw zijn. Zonder die gekopiëerde patenten komen ze op drie patenten per 100.000 personen in de beroepsbevolking. Dat is veel minder dan Japan (430) of Zuid-Korea (255), die de transitie naar een kenniseconomie al hebben gemaakt.” Als China de hoofdrol wil gaan spelen in de wereldeconomie, moet het land de markt verder openen. Giesbergen: “Ze zijn vóór vrijhandel in sectoren waarin ze een handelsoverschot hebben. Maar ze moeten ook tekorten gaan toestaan. Import hoort nu eenmaal bij een consumptiegedreven economie.”

