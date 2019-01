China vestigt zich definitief onder de ruimtevaartgiganten van planeet aarde

De Chinezen hebben een grote sprong gemaakt in de ruimtevaart, en voor die prestatie hoefden ze niet helemaal naar het verre Mars, maar slechts naar de ‘donkere kant’ van de maan. China is het eerste land ter wereld dat een sonde heeft laten landen op de ‘achterkant’ van de enige natuurlijke satelliet van de aarde. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie begint met de komst van de sonde Chang’e 4, vernoemd naar de mythologische maangodin, een ‘nieuw hoofdstuk van maanverkenning’.

De ‘achterkant’ of ‘donkere kant’ van de maan is nauwelijks onderzocht. In werkelijkheid is dit deel niet donker, want ook deze maankant krijgt zonlicht, maar het wordt zo genoemd omdat het nooit vanuit de aarde is te zien. Dit komt vanwege de ‘synchrone rotatie’: de maan draait even snel om zijn as als om de aarde, waardoor aardbewoners altijd dezelfde kant van de maan te zien krijgen.

De achterkant is voor wetenschappers heel belangrijk. De vele en enorme kraters bevatten veel informatie over de ontwikkeling en de geschiedenis van de maan, maar ook over die van het zonnestelsel. De achterkant van de maan is namelijk sinds de inslagen in haar ‘jeugd’ nauwelijks beïnvloed geweest, zoals dat wel het geval is bij de voorkant of op aarde.

De eerste foto die is ontvangen van de achterkant van de maan. © CSNA

1959 Hoewel de Sovjet-Unie al in 1959 als eerste de achterkant in kaart bracht, is deze maanzijde nooit fysiek bezocht. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er geen rechtstreeks contact mogelijk is tussen de achterkant van de maan en de aarde. De Chinezen hebben nu een indirecte verbinding met de sonde Chang’e 4 gelegd via de satelliet Queqiao, die in mei werd gelanceerd. Die beperkte verbinding met de aarde brengt een groot voordeel voor het ruimteonderzoek aan de achterkant van de maan met zich mee: radiotelescopen op aarde worden gehinderd door het lawaai op onze planeet. De Chinezen hopen vanuit de maan de ruimte beter in kaart te brengen en het ontstaan van het zonnestelsel te kunnen begrijpen. Verder zal de sonde, die een ‘rover’ (verkenner) bevat, het terrein afspeuren en de bodem onderzoeken, waaronder de samenstelling van mineralen. De Chinezen hebben ook een containertje meegestuurd met daarin aardappels, fruitvliegen, zijderups- eitjes, raapzaad, schimmels, zandraket (een plantje) en water, om te onderzoeken hoe organismen gedijen onder een lage zwaartekracht. Zo probeert China te ontdekken wat de invloed is van een langdurig verblijf op de maan voor de mens, en in welke omstandigheden eventuele ‘maanboeren’ in de toekomst zullen moeten werken. De communicatie tussen de maanlander en de aarde verloopt via een satelliet. © CNSA

Chang’e 5 Maar het blijft niet bij dit project. De Chinezen zullen dit jaar de Chang’e 5 lanceren. Deze sonde heeft tot doel om materiaal van de donkere kant van de maan op te graven en mee terug te nemen naar de aarde voor onderzoek. De Chinese regering schonk weinig aandacht aan de landing van Chang’e 4. Mogelijk heeft dit te maken met de kans op mislukking of tegenslag, zoals bij de Chang’e 5. Dat project loopt vertraging op, omdat de lancering van de raket die de sonde naar de ruimte moet vervoeren mislukte. Westerse regeringen vermoeden dat China niet alleen wetenschappelijke kennis probeert op te doen voor civiele, maar heimelijk ook voor militaire doeleinden. Ook de Amerikanen zijn bezig de ruimtevaart te militariseren. President Trump wil voor het jaar 2020 een nieuwe ruimtetak voor de krijgsmacht oprichten, genaamd ‘Space Force’. Trump wil opnieuw Amerikanen naar de ruimte sturen en de maan gebruiken als uitvalsbasis voor een eventuele bemande missie naar Mars.

