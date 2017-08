China verstevigt zijn grip op de voedselketen

En weer doet een Chinees staatsbedrijf een grote internationale aankoop om de eigen voedselvoorziening veilig te stellen. Het zadenbedrijf Dow Seeds Brazil kost ruim 1 miljard euro. Voor dat geld krijgt het Chinese Citic onder meer zaadverwerkingsfabrieken, zaadonderzoekscentra, een kiemplasmabank en een zadenmerk.

Het Amerikaanse chemie- en agriconcern Dow moet het bedrijfsonderdeel afstoten van de Braziliaanse toezichthouder, omdat het wil fuseren met DuPont, een andere agri-gigant. Dat de Chinezen er deze zomer snel bij waren, past in het beeld van de laatste jaren waarin ze wereldwijd voor ruim 50 miljard euro aan agrarische overnames deden.

China zit nu in de hele keten, van het sojazaad in Brazilië tot het varkensvoer in Chinese stallen

De meeste aandacht trok de aankoop van het Zwitserse Syngenta door ChemChina voor zo'n 40 miljard euro. Andere transacties bleven onder de 5 miljard, maar waren wel van strategisch belang, zegt Ruud Schers, analist van de Rabobank. Hij bracht China's rol in de internationale voedselmarkt in kaart.

"China zit nu in de hele keten, van het sojazaad in Brazilië tot het varkensvoer in Chinese stallen", zegt Schers. "Het land moet wel. Over tien jaar woont een miljard Chinezen in de stad. China wil zo veel mogelijk controle over de aanvoer van voedsel. Ook omdat er de afgelopen tien jaar grote verstoringen zijn geweest in de wereldwijde voedselvoorziening, bijvoorbeeld door droogte in Australië of Rusland."

China komt sojazaden tekort en moet steeds meer importeren © Sander Soewargana

Nieuwe kennis is huis halen Dat China zijn positie in Argentinië en Brazilië verstevigt op de zadenmarkt, betekent dat grote westerse bedrijven zoals Bayer en Monsanto opeens rekening moeten houden met een nieuwe partij, zegt Schers. Marktaandeel verliezen ze niet direct. Maar ze kunnen nadeel ondervinden als die Chinese partijen de voorkeur krijgen bij de export van granen en oliezaden naar China. Schers: "Dat Chinese staatsondernemingen niet alleen zaden bezitten, maar ook het eindproduct afnemen, maakt het makkelijker voor China om controle over de keten uit te oefenen. Voor niet-Chinese partijen wordt het lastiger een rol van betekenis te spelen in de handel en logistiek." China wil ook de binnenlandse productie opvoeren, onder meer door kennis uit het buitenland te halen. Deels lukt ze dat, volgens de Rabobank. Zo is de aardappeloogst in tien jaar tijd verdubbeld en groeide de maisoogst met 40 procent naar 220 miljoen ton. Maar de eigen productie van soja is teruggelopen, waardoor de invoer is vervijfvoudigd. "Soja wordt vooral gebruikt als veevoer. Vanuit Zuid-Amerika en de VS importeert China veel genetisch gemodificeerde soja. Dat achten de Chinezen geschikt voor varkens, maar niet voor menselijke consumptie. Daarvoor gebruiken ze hun eigen niet-gemodificeerde soja." Dat ze klassieke soja telen, kan ervoor zorgen dat de oogst lager uitvalt. "Daarnaast spelen klimaat, het gebruik van goede zaden, kunstmest en de omvang van de percelen een rol. In Noordoost-China zie je grootschalige productie, maar elders is het land soms versnipperd." In de maisteelt valt veel winst te behalen. Oogst Amerika per hectare tien ton mais, in China ligt dat op ruim zes ton. De tekst loopt door onder de afbeelding China versterkt zijn interntionale positie © Sander Soewargana

Nog lang niet zelfvoorzienend Ook in de handel is China een rol gaan spelen. Jarenlang domineerden de vier zogenoemde ABCD-partijen de markt: ADM, Bunge, Cargill en (Louis) Dreyfus verhandelen de meeste 'grondstoffen' van het wereldwijde voedselsysteem. Daar zijn de Chinezen nu dus bijgekomen. Hun handelshuis Cofco rondde eerder dit jaar de overname af van het Nederlandse Nidera, een familiebedrijf uit 1920 en een van de grootste handelaren in granen, oliezaden en plantaardige oliën. Het had ook al bijna 3 miljard euro betaald voor het agrarische concern Noble Agri uit Hongkong. Zijn Groot-Brittannië, Duitsland en de VS wat huiverig geworden om China technologische bedrijven te laten opkopen, in de agri-handel speelt die argwaan niet. Schers: "Maar China ziet voedsel wél als staatsbelang. Dat het zijn enorme bevolking moet voeden, is ook een politieke zaak. Als het ooit zelfvoorzienend wordt en voedsel overhoudt, kan het dat gebruiken als politiek middel in de regio. Al is die dag nog ver weg."

