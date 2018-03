China verstevigt greep op zijn risicovolle, financiële sector

De Chinese overheid wil een nieuwe financiële waakhond oprichten, met dubbel zoveel macht als voorheen. Die 'supertoezichthouder' moet de ondoorzichtige praktijken van Chinese banken en verzekeringsmaatschappijen aan banden leggen, en hen aanzetten om hun hoge schulden en financiële risico's af te bouwen.

De nieuwe waakhond is bedoeld om 'financiële risico's te voorkomen en op te lossen', zo staat in het plan, dat gisteren aan het Nationale Volkscongres werd voorgelegd. Na een decennium dat economische groei stimuleerde met goedkoop krediet, realiseert de Chinese partijtop zich steeds meer dat de enorme schuldenberg en schemerige financiële sector een bedreiging zijn voor de hele economie.

Er is een enorme financiële sector ontstaan, met bedrijven die inventief zijn in het omzeilen van overheidsbeperkingen. Ook toen de overheid na een beurscrash in 2015 tot voorzichtigheid maande, bleef het geld tegen de plinten klotsen, dankzij schaduwbanken, complexe financiële constructies en naar piramidespel neigende investeringen. Zo kon de schuld van bedrijven, lokale overheden en huishoudens blijven oplopen, tot inmiddels 270 procent van het bruto binnenlands product.

De twee huidige Chinese toezichthouders, de CBRC voor de banksector en de CIRC voor de verzekeringsmarkt, waren niet opgewassen tegen die uitspattingen van de financiële sector. Bedrijven wisten vaak de leemtes tussen de twee regelgevingen te vinden, of overtroefden de bank- en verzekeringswaakhonden met hun hoge politieke connecties.

'Grijze nijlpaarden'

De Chinese overheid kijkt vooral met argwaan naar conglomeraten als Anbang, HNA Group, Fosun en Dalian Wanda, die in korte tijd met geleend geld een internationaal bedrijfsimperium opbouwden. Als zij hun torenhoge schulden niet meer kunnen aflossen, kunnen ze de hele economie ontwrichten. In de Chinese media worden ze 'grijze nijlpaarden' genoemd: grote problemen die je niet ziet, tot ze plots in beweging komen en alles vernielen. De overheid zit inmiddels bovenop de 'grijze nijlpaarden'. Zo werd Anbang vorige maand door de verzekeringstoezichthouder onder curatele gesteld.

Met de samensmelting tot één waakhond zou de controle op de financiële sector moeten toenemen. 'Het lijdt geen twijfel dat de nieuwe toezichthouder meer macht zal hebben dan de vorige twee samen', aldus Liao Qun, hoofdeconoom van de Chinese staatsbank CITIC Bank International, op de website van Nikkei Asian Review. Andere analisten reageerden teleurgesteld dat een derde toezichthouder, die controle uitoefent op de effectenbeurs, niet bij de nieuwe waakhond is gevoegd. Daardoor ontstaat in hun ogen niet de 'supertoezichthouder' die China nodig heeft.

Het illustreert de evenwichtsoefening waarmee China bezig is. Enerzijds wil het land de riskante schuldenpositie afbouwen en de financiële markt onder controle brengen, maar anderzijds wil het niet te hard ingrijpen, uit angst de economische groei te verstoren. De overheid bezweert dat de schulden onder controle zijn. Maar eind januari zei oud-minister van financiën Lou Jiwei dat de financiële risico's in het China van nu groter zijn dan de in de Verenigde Staten net voor de kredietcrisis van 2008. Twee internationale ratingbureaus verlaagden vorig jaar hun oordeel over de kredietwaardigheid van China.