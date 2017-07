China verbant Winnie de Poeh van het internet

Wie probeert de tekst 'Little Bear Winnie', de Chinese naam van Winnie de Poeh, te plaatsen, krijgen de melding: 'Deze content is illegaal'. Berichten met de naam van het beertje zijn verwijderd van Weibo - de Chinese variant van Twitter - en van het chatprogramma WeChat.

De reden? Een officiële verklaring voor het censureren van Poeh en zijn vriendjes is er niet. De Financial Times denkt het echter wel te weten. De Chinese president Xi Jinping wordt namelijk nogal eens vergeleken met Winnie de Poeh en dat wil de regering niet hebben in aanloop naar het jaarlijkse congres van de Communistische Partij.

De eerste vergelijking met het beertje werd in 2013 gemaakt, toen Xi de toenmalige Amerikaanse president Obama bezocht. De lange en dunne Obama werd vertegenwoordigd door Tijgetje, Winnie's lange en slungelige trouwe vriend. Naast hem loopt de iets molligere Winnie. De vergelijking was snel gemaakt.

Een volgende staatsbezoek aan de Japanse premier Shinzo Abe deed de Chinezen dan weer aan dat andere vriendje van Winnie de Poeh denken. De meewarige blik van Abe, zijn hangende oogleden en de zuinige glimlach rond zijn mond: dat is natuurlijk sprekend het ezeltje Iejoor. Met naast hem zijn trouwe vriend Winnie.

Censuur omzeilen

Chinese internetgebruikers zijn eindeloos creatief in het omzeilen van de gebruikelijke censuur op het Chinese internet. In 2012 werden bijvoorbeeld de woorden 'het 18de nationale partijcongres' gecensureerd zodat gebruikers er niet over zouden praten. De oplossing: een geluidsfragment uit de film 300, waarop de Spartaanse koning Leonidas uit volle borst 'Dit is Sparta!' schreeuwt. Op het eerste gezicht bespreken de internetters een film, in werkelijkheid ging het over het congres, een verboden onderwerp.

Zo zijn er meer voorbeelden. Wie op Weibo wilde melden verhoord te zijn door de politie, gebruikte in 2013 de metafoor 'thee drinken'. Winnie de Poeh is ook een metafoor om veilig te kunnen converseren op internet. Wie iets over de Chinese president wil zeggen, gebruikt een afbeelding van Winnie de Poeh. Tot dit weekend in ieder geval. De Chinese internetters zullen weer op zoek moeten naar een nieuw codewoord.