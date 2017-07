China stuurt troepen naar eerste buitenlandse basis in Djibouti

De Chinese militairen worden per schip overgebracht naar Djibouti, dat zeer strategisch ligt bij de toegang tot de Rode Zee, op de route naar het Suez-kanaal. Ook Frankrijk, Japan en de Verenigde Staten hebben in het kleine woestijnachtige land militaire basis. De Amerikanen voeren vanuit Djibouti bijvoorbeeld drone-aanvallen en commando-acties uit tegen terreurdoelen in Somalië en Jemen.

De Indiërs zijn bang ‘omsingeld’ te worden door de Chinezen, die hun strijdkrachten de laatste jaren snel moderniseren

Dat de Chinezen nu ook een basis opzetten in Djibouti, tekent de toenemende internationale invloed van Peking. China is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste handelspartner van Afrika en doen mee aan meerdere vredesmissies op het continent. Zo heeft Peking 750 blauwhelmen in Zuid-Soedan, waar het olie vandaan haalt. Ook doen Chinese schepen mee aan een internationale missie tegen piraterij voor de kust van Somalië. Peking benadrukt dat de basis vooral bestemd is om dit soort missies logistiek te ondersteunen. “Dit is niet bedoeld om de wereldheerschappij te verwerven”, aldus een commentaar vandaag in de Chinese staatstabloid Global Times.

Rivaliteit Maar China’s rivaal India is er niet gerust op. De Indiërs liggend al weken overhoop met de Chinezen over een omstreden grensgebied in de Himalaya. Bovendien ergert de Indiase regering zich aan de Chinese marineschepen die steeds vaker opduiken in de Indische Oceaan. Van oudsher rekent New Delhi de Indische Oceaan tot zijn invloedssfeer. De Indiërs zijn bang ‘omsingeld’ te worden door de Chinezen, die hun strijdkrachten de laatste jaren snel moderniseren. In de hoop de Chinese expansie te beteugelen, zoekt Delhi de laatste tijd steeds meer toenadering tot de VS. Zo houdt India deze week samen met Amerika en Japan een grote, gezamenlijke marineoefening in de Golf van Bengalen, ten zuidoosten van India. De zogeheten Malabar-oefening wordt jaarlijks gehouden, maar het is deze keer de omvangrijkste in meer dan twee decennia. Ook doen voor het eerst vliegdekschepen van alle drie de landen mee. De deelnemers willen hiermee een signaal afgeven dat zij zich schrap zullen zetten tegen al te grote Chinese bemoeienis in de regio. Lees ook: Oorlogsdreiging in Azië: trappen de VS en China in een klassieke val?

