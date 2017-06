China sorteert voor op organiseren WK voetbal

Het was de naar voetbalsucces hunkerende president aan de ene kant, en de voetbalpresident die een nieuwe markt ziet aan de andere kant. Samen pratend over voetbal in China, en mogelijk over het organiseren van een WK in 2030 dan wel 2034.

Lees verder na de advertentie

Want Xi, fervent voetballiefhebber, ziet het liefst dat ‘zijn’ nationale team zich eens gaat kwalificeren voor een wereldkampioenschap. China staat nu 82e op de wereldranglijst, ingeklemd tussen Benin en Wit-Rusland. China aast bovendien al tijden op de organisatie van het toernooi, waarbij het land dan als gastland automatisch zou zijn geplaatst. Het zou een ‘droom zijn die uitkomt’, zei een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken al meerdere malen.

En zo langzamerhand worden de touwtjes aangetrokken tussen het land en de Fifa. In mei kreeg het land een stoel in het uitvoerend comité van de Fifa. Bedrijven als Vivo (telefoons) en Dalian Wanda (bioscopen) werden de afgelopen maanden sponsoren van de wereldvoetbalbond. Dalian Wanda was daarover glashelder: “Als partner van Fifa kan het bedrijf een betere rol spelen in het bidproces voor grote toernooien, zoals het wereldkampioenschap.”

Als partner van Fifa kan het bedrijf een betere rol spelen in het bidproces voor grote toernooien, zoals het we­reld­kam­pi­oen­schap Dalian Wanda

Aan de andere kant is daar Infantino, de Fifa-baas die zich laat leiden door zijn verlangen naar meer voetbal. Vooral meer voetbal. In januari kreeg hij er bij de vergadering van de voetbalbond doorheen dat het WK niet langer met 32, maar met 46 landen wordt gespeeld. De enorme groeimarkt China biedt bovendien veel mogelijkheden.

Dat zeiden de presidenten natuurlijk niet, vanmiddag. Wel prezen ze de samenwerking. “We zien dat Fifa belangrijk is voor de ontwikkeling van voetbal in China en ik geloof ook dat China en de Fifa samen een mooie toekomst tegemoet gaan”, zei Xi.

Opvallend feit: China mag eigenlijk helemaal niet in 2030 het toernooi organiseren. Dit omdat Fifa een roulatiesysteem heeft waarin een continent niet binnen twaalf jaar een toernooi twee keer kan organiseren. Maar vorige maand werd binnen de Fifa een plan gepresenteerd waarin van dat systeem kan worden afgeweken ‘als de omstandigheden daarom vragen’.

Controverses Het plan werd afgeschoten, maar het politieke spel lijkt al begonnen. En het doet verzuchten: China, het land waar mensenrechten niet meteen bovenaan staan, moet het land dan na de Olympische Spelen van 2008 en de komende Winterspelen van 2022 ook nog een WK hebben? En verder nog: wie het lijstje ziet waar vanaf 2010 de wereldkampioenschappen zijn gehouden, Zuid-Afrika, Brazilië, Rusland en Qatar, zou kunnen denken: kan het bij de voetbalbond nu niet een keertje zonder controverses? Maar de echt grote vraag is of het nog wel schoon kan. Want zelfs Duitsland, de onkreukbare, betaalde steekpenningen om het WK in 2006 binnen te halen, onthulde het Duitse Der Spiegel vorig jaar. Met ‘der Kaiser’ Franz Beckenbauer als spin in het web. Bovendien is het natuurlijk nog helemaal niet zo ver. De toewijzingen van de WK’s voor 2026 en later vinden over drie jaar plaats. Ook Argentinië en Uruguay zijn geïnteresseerd in het organiseren van het WK 2030. Het is misschien een idee, al is maar voor de beeldvorming, als Infantino in ieder geval de komende duizend dagen China links laat liggen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.