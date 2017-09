China sluit Noord-Koreaanse bedrijven

De maatregel sluit aan bij de jongste sancties die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties eerder deze maand aannam. China is veruit de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. De communistische dictatuur in ­Pyongyang importeert veel goederen en olie uit het buurland en exporteert ook daarheen, vooral via de grensplaats Dandong.

De maatregel kan ook China veel geld kosten, maar het is de vraag of Peking echt doorzet.

Enkele jaren geleden werd de waarde van die handel nog geschat op zes miljard dollar per jaar, maar sindsdien zijn de sancties aangescherpt. Steenkool, ijzer, lood, vis, schaal- en schelpdieren staan sinds augustus op de sanctielijst. Eerder deze maand kwam textiel daarbij. Bovendien is sindsdien de export van olieproducten naar Noord-Korea beperkt, net als het inhuren van werknemers uit dat land. Pyongyang verdient naar schatting een miljard dollar per jaar met het uitzenden van arbeidskrachten naar het buitenland, vaak naar China. Ze werken daar vaak onder slechte omstandigheden en moeten hun verdiensten grotendeels afstaan.

De Noord-Koreaanse bedrijven moeten begin januari dicht zijn. Deze maatregel kan ook China veel geld kosten, maar het is de vraag of Peking echt doorzet. Eerdere sancties worden niet 100 procent nageleefd. Zo is de invoer van Noord-Koreaanse steenkool wel verboden, maar nog niet helemaal gestopt. Een verbod op de uitvoer van ruwe olie naar het buurland is voorlopig tegengehouden door China, een van de vijf permanente leden van Veiligheidsraad. Peking is van oudsher een bondgenoot van Pyongyang.

De VN-sancties zijn ingesteld omdat Noord-Korea doorgaat met het ontwikkelen van kernwapens, ondanks veroordelingen van de Veiligheidsraad. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un maakt er geen geheim van dat hij wil dat zijn land kan beschikken over een intercon­tinentale kernraket, waarmee hij de Verenigde Staten kan treffen. Zowel Kim Jong-un als de Amerikaanse president Donald Trump heeft ­gedreigd met militair ingrijpen.