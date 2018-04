China slaat snel en hard terug met sancties

Nog geen elf uur had de Chinese regering nodig om op de Amerikaanse handelssancties te reageren, en dit keer sloeg Peking meteen met gelijke munt terug. De Chinezen kondigden importheffingen aan op sojabonen, vliegtuigen en auto’s, de kroonjuwelen van de Amerikaanse export. Daarmee staan de twee landen een stap dichter bij een regelrechte handelsoorlog.

Veel experts hadden een meer gematigde reactie van China verwacht, nadat China eerder had aangegeven te willen de-escaleren. Maar dit keer greep Peking direct naar ‘maatregelen van gelijke omvang en gelijke sterkte’: importheffingen van 25 procent op producten ter waarde van 50 miljard dollar (40 miljard euro), evenveel als de Amerikanen dinsdagnacht hadden aangekondigd.

Tegelijk liet Peking nog ruimte: de invoerdatum van de tarieven werd opengelaten. Op een persconferentie lieten de viceministers van handel en van financiën verzoenende taal horen. “We willen geen handelsoorlog, niemand zal daar als winnaar uitkomen”, aldus Wang Shouwen (handel). “Als de VS willen vechten, zullen we er staan. Maar als ze willen onderhandelen, staat de deur open.”

De dynamiek van aanval en tegenaanval lijkt op het begin van een handelsoorlog, maar daar is niet iedereen van overtuigd. “De tarieven zijn nog niet geïmplementeerd”, zegt Henk Schulte Nordholt, sinoloog, ondernemer en auteur van ‘China en de barbaren’. “Ik zie ze als schoten voor de boeg, een drukmiddel van de Amerikanen om een goed onderhandelingsresultaat te bereiken.”

Pessimistisch

Andere experts zijn pessimistischer gestemd. “Ik vrees dat een handelsoorlog onafwendbaar is”, aldus Xin Hua, vicedirecteur en professor internationale relaties van de Shanghai International Studies University. “De VS willen niet dat China meer goederen koopt of importheffingen verlaagt, maar willen een fundamentele verandering van de Chinees-Amerikaanse handelsrelatie. Dat is geen technische of tactische, maar een strategische confrontatie.”

Het dinsdag aangekondigde pakket Amerikaanse maatregelen werd inderdaad verkocht als een reactie op oneerlijke Chinese handelspraktijken, zoals de gedwongen overdracht van technologie door Amerikaanse bedrijven en de Chinese inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht. De VS ergeren zich ook grondig aan het programma ‘Made in China 2025’, waarmee de Chinese overheid de eigen technologiesector stimuleert, ten nadele van buitenlandse hightechbedrijven.

“Met het ‘Made in China 2025’ worden met veel staatssteun concurrenten gecreëerd van Europese en Amerikaanse bedrijven”, aldus Schulte Nordholt. “Westerse overheden geven die steun niet aan hun eigen bedrijven. Bovendien is het voor buitenlandse bedrijven veel moeilijker om in China te investeren dan omgekeerd. Er is geen sprake van een gelijk speelveld.”

Maar de Chinese regering ontkent die beschuldigingen ten zeerste. “Ik zal het in Trumps taal zeggen: dat is fake news”, aldus viceminister Wang Shouwen. “Ik ken een Amerikaanse autoproducent die meer auto’s in China heeft geproduceerd dan in welk ander land ook. Dat bedrijf heeft hier enorme winsten gemaakt. Hoe kun je zeggen dat zo’n goede deal een gedwongen afdracht van technologie is?”