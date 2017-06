China's geld verdringt VS in Pakistan

Toen twee jonge Chinezen onlangs in de Pakistaanse stad Quetta werden ontvoerd door gewapende mannen verkleed als politiemensen, groeide al snel het vermoeden dat Islamitische Staat erachter zat. De Pakistaanse autoriteiten lieten er dan ook geen gras over groeien. Militairen vielen posities van de terreurbeweging aan, in de hoop de twee gekidnapte Chinezen te bevrijden. Maar tevergeefs. IS eiste vorige week de verantwoordelijkheid voor de actie op en stuurde journalisten een korte video waarop de bebloede lijken van de twee slachtoffers te zien waren.

De Pakistaanse regering kwam daarop met de verklaring dat de 24-jarige Lee Zing Yang en de 26-jarige Meng Li Si waren gearriveerd op een zakenvisum, maar dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan illegale evangelisatie. "Onder de dekmantel dat ze Urdu wilden leren, waren ze in werkelijkheid aan het preken."

Het was voor de machthebbers in Peking een pijnlijke herinnering aan de risico's van hun economische en strategische expansie in Pakistan. Want terwijl de invloed van Pakistans oude beschermheer Amerika de laatste jaren geleidelijk afneemt, verovert China juist in hoog tempo meer macht in het armere islamitische buurland.

Peking heeft Islamabad al voor minstens 50 miljard euro aan infrastructuur toegezegd en is druk aan het bouwen. De Chinezen leggen wegen, spoorlijnen en glasvezelnetwerken aan, stampen energiecentrales uit de grond en werken aan de uitbreiding van de haven van Gwadar aan de Pakistaanse kust.

Nieuwe Zijderoute

De projecten zijn onderdeel van China's grote 'One Belt One Road'-initiatief, een ambitieus plan om – naar het voorbeeld van de oude Zijderoute – nieuwe handelswegen te ontwikkelen. Zo moet de haven van Gwadar fabrieken in het zuidwesten van China een exportroute geven via de Indische Oceaan. "China was bereid hier te investeren toen niemand het aandurfde", vertelde Khurram Dastgir Khan, de Pakistaanse minister van handel, onlangs aan zakenkrant The Wall Street Journal. "Onze visie is om van Pakistan een regionaal handelscentrum te maken."

Niet iedereen is gelukkig met de Chinese expansie. Pakistans oude militaire bondgenoot Amerika en aartsrivaal India volgen de ingrijpende strategische verschuiving met argusogen. En ook in Pakistan zelf klinkt kritiek. Volgens de critici heeft Peking te weinig oog voor mensenrechten, zijn veel van de miljardendeals ondoorzichtig, en richten de investeringen zich te sterk op infrastructuur en te weinig op andere economische sectoren. Sommigen zijn bang dat Pakistan zichzelf overlaadt met schulden en zich in feite opnieuw laat koloniseren, zoals het gebied ooit werd ingelijfd door de Britse East India Company.