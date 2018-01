China poetst de hoofdstad van Laos op, maar er is weinig belangstelling

Bij That Luang, een groot nieuwbouwproject aan de rand van Vientiane, steken zandkleurige flatgebouwen de hoogte in. De verlaten straten zijn keurig aangeveegd, in een plantsoen zit een tuinman op zijn knieën onkruid te wieden. Bij de poort staren twee beveiligers in de verte, wachtend op toekomstige bewoners.

Vientiane, de hoofdstad van Laos, verandert razendsnel. Door de forse economische groei van 7 procent per jaar groeit het aantal inwoners er de komende dertien jaar met ruim 50 procent, voorspellen de Verenigde Naties en de Japanse ontwikkelingsorganisatie Jica. Vientiane heeft daardoor volop de aandacht van investeerders uit buurland China.

"Toen ik in 1989 voor het eerst in Vientiane was, kon je zonder uitkijken de weg oversteken. Er waren nog maar nauwelijks auto's in de stad", zegt Ian Baird, een Laos-expert verbonden aan de Universiteit van Wisconsin-Madison. Bijna drie decennia later heeft Vientiane zo'n één miljoen inwoners en is de stad op weg een belangrijke schakel te worden tussen China en Zuidoost-Azië. Zo wordt onder meer gewerkt aan een spoorlijn die de Chinese stad Kunming met Vientiane en vervolgens met Bangkok, Kuala Lumpur en Singapore moet verbinden.

Voor China is Vientiane een van de vele schakels in het 'One belt, one road'-initiatief, een nieuwe zijderoute die China met de rest van Azië en Europa moet verbinden. In Vientiane, het economische centrum van het onderontwikkelde Laos, wordt de Chinese invloed een stuk zwaarder gevoeld dan in de rest van het land. Overal verschijnen nieuwe winkelcentra, hotels en flatgebouwen.

Net buiten Vientiane ontwikkelt een Chinees bedrijf That Luang, een modelwijk van maar liefst 350 hectare groot. Rondom een kunstmatig aangelegd meer komen woningen, hotels, winkelcentra, conferentiecentra en zelfs een attractiepark. Veel animo is er nog niet. Winkels zijn gesloten, parkeergarages zijn leeg, reeds opgeleverde flatgebouwen blijken onbewoond.

Veel Chinese investeerders hebben hoge verwachtingen van Vientiane. Maar voor sommigen is de Laotiaanse hoofdstad vooral een goede plek om geld wit te wassen, aldus expert Baird. "Geld waarover bijvoorbeeld geen belasting is betaald. Dat verdwijnt hier onder meer in vastgoedprojecten."

Daar komt nog bij dat investeringen niet altijd zonder slag of stoot gaan. Zo had That Luang aanvankelijk nog drie keer zo groot moeten worden. Zevenduizend families zouden daarvoor hun huis moeten verlaten, maar dat stuitte op zulk hevig verzet dat het project uiteindelijk werd ingeperkt.

Vervuiling Volgens Andrea Giorgetta, werkzaam bij de in Bangkok gevestigde mensenrechtenorganisatie FIDH, doen Chinese investeringen meer kwaad dan goed en leiden ze geregeld tot gedwongen verhuizingen, waarbij bewoners een te lage financiele compensatie krijgen. "Grootschalige investeringsprojecten worden maar zelden geïmplementeerd met consultatie en deelname van de bevolking", zegt Giorgetta. "We zien daardoor een groeiende wrok onder de Laotianen tegenover Chinese bedrijven." Ian Baird is minder pessimistisch. "Het is niet zo dat China hier het probleem is. De Laotianen zelf maken de problemen mogelijk. De Chinezen en hun geld hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van het land." Investeringen in energie, water, sanitaire voorzieningen en openbaar vervoer zijn hard nodig Duurzaamheidsexpert Curtis S. Chin Experts vragen zich ondertussen af of Vientiane wel klaar is voor een groei van 50 procent in minder dan vijftien jaar tijd. Zij vrezen problemen als toenemende vervuiling, overbelaste riolen, overvolle wegen, meer landonteigeningen en een groeiende kloof tussen arm en rijk. Duurzaamheidsexpert Curtis S. Chin, werkzaam bij denktank Milken Institute, wijst erop dat hoe groter Aziatische steden worden, hoe minder leefbaar ze worden. "Elke stad die zo hard groeit staat onder druk om de publieke diensten te bieden die nodig zijn. Dat geldt inmiddels ook voor Vientiane. Investeringen in energie, water, sanitaire voorzieningen en openbaar vervoer zijn hard nodig", zegt hij.