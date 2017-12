China paait bedrijven met belastingkorting

China probeert buitenlandse bedrijven te verleiden meer geld in het land te investeren door een tijdelijke belastingkorting aan te bieden. Het land reageert daarmee op de nieuwe voordelige belastingwetgeving voor ondernemingen in de Verenigde Staten, die mogelijk voor een grote uitstroom van kapitaal uit China gaat zorgen.

Het Chinese ministerie van financiën kondigde de maatregel donderdag aan. Bedrijven betalen nu 10 procent bronbelasting als zij winst vanuit China naar buitenlandse moederbedrijven sturen. Die belasting vervalt, met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar. Bedrijven die de belasting al betaald hebben, komen in aanmerking voor een teruggave.

Dat de maatregel zal leiden tot een flinke groei van de investeringen lijkt onwaarschijnlijk. Analisten beschouwen het als een poging om een al te grote uitstroom van geld uit China tegen te gaan. De nieuwe belastingwetgeving in de Verenigde Staten maakt het voor Amerikaanse bedrijven aantrekkelijker geld te repatriëren, terwijl het eerder juist voordelig was de winsten zo veel mogelijk in het buitenland te laten staan.

Om in aanmerking te komen voor de korting moeten de bedrijven wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het geld moet geïnvesteerd worden in speciale, door de overheid aangewezen sectoren, zoals de spoorwegen, mijnbouw, groene energie en duurzame landbouw. De Chinese overheid hoopt daarmee 'buitenlandse investeerders aan te trekken nadat tal van landen soortgelijke maatregelen aankondigden om binnen- en buitenlandse investeringen te lokken'.

Teruglopende economische groei

Maar buitenlandse bedrijven klagen de laatste jaren steeds meer over de beperkingen van zakendoen in China. De belofte van een zeer grote en groeiende interne markt met goedkope en goed geschoolde werknemers heeft plaatsgemaakt voor een beeld waarin de bedrijven wel verplicht worden hun technologie te delen, maar ondertussen de toegang tot Chinese consumenten wordt ontzegd. En terwijl de economische groei in China terugloopt, zien bedrijven steeds vaker kansen in omringende landen die wel de voordelen bieden die China eerder kende.

Bedrijven maken zich zorgen dat China ka­pi­taal­con­tro­les gaat instellen als de uitstroom van geld verder toeneemt

Volgens Amerikaanse bedrijfslobbygroepen is de nu aangekondigde maatregel onvoldoende om bedrijven te bewegen hun geld in China te houden. Daarvoor is het effect van de Amerikaanse wetgeving te groot. Volgens vicepresident Jake Parker van de Chinees-Amerikaanse handelskamer hebben veel bedrijven al laten weten zo snel als mogelijk hun geld uit China terug naar de Verenigde Staten te halen.

"Bedrijven maken zich zorgen dat China kapitaalcontroles gaat instellen als de uitstroom van geld verder toeneemt", zegt Parker tegen The New York Times. Juist om dat voor te zijn, willen bedrijven zo snel als mogelijk hun winst uit China terughalen.