China noemt het terrorismebestrijding, critici onderdrukking van Oeigoeren

China heeft in de regio Xinjiang bijna 13.000 terroristen opgepakt en 1600 terreurnetwerken opgerold sinds 2014. Zo rechtvaardigt Peking in een nieuw rapport het harde beleid in de westelijke regio, waarbij in de afgelopen twee jaar naar schatting een miljoen voornamelijk islamitische Oeigoeren in kampen zijn opgesloten.

‘Contraterrorisme is een politiek excuus om de Oeigoeren te onderdrukken’

Het rapport komt naar buiten nu de kritiek op de Chinese onderdrukking van de bevolking in die regio toeneemt. Mensenrechtenorganisaties veroordelen het vastzetten van de Oeigoeren en anderen met een niet-Chinese achtergrond in kampen en de Verenigde Naties willen onderzoek doen in Xinjiang. Maar Peking houdt vol dat het slechts actie onderneemt tegen extremisten die aanslagen voorbereiden.

Islam Het rapport wemelt van de cijfers die voor de buitenwereld niet te controleren zijn. Zo vermeldt het dat China 2052 explosieven in beslag heeft genomen. Ook zijn er 30.000 mensen gestraft voor het deelnemen aan 5000 ‘illegale religieuze activiteiten’, zonder dat wordt omschreven wat dat zijn. Peking probeert de religieuze en culturele eigenheid van Xinjiang te minimaliseren. Het rapport erkent de ‘invloed’ van de islam, maar houdt vol dat de regio historisch en cultureel Chinees is. “De islam is niet het natuurlijke geloof van de Oeigoeren en andere etniciteiten, en ook niet hun enige geloof.” Dit laat zien hoe ‘vaag en breed’ de Chinese opvatting van terrorisme en extremisme is, zegt China-specialist Patrick Poon van Amnesty International tegen persbureau AP. Juist omdat Peking het zo vaag houdt, kan het zo veel mensen willekeurig opsluiten, aldus Poon. Het officiële verhaal dat het hier gaat om het omscholen van de bevolking, neemt hij niet serieus. “Het is gewoon niet normaal dat mensen geen contact meer kunnen hebben met hun familie omdat ze een beroepsopleiding krijgen, zoals de Chinese regering beweert.”

Huidige rust Een woordvoerder van het Oeigoers Wereldcongres, een organisatie die zich in ballingschap inzet voor de inwoners van Xinjiang, hekelt het rapport. “China verdraait met opzet de waarheid”, zegt Dilxat Raxit tegen persbureau Reuters. “Contraterrorisme is een politiek excuus om de Oeigoeren te onderdrukken.” De echte bedoeling is volgens hem het verdrijven van de islam uit Xinjiang en het helemaal Chinees maken van de regio. China reageert verontwaardigd op de kritiek en wijst erop dat er al twee jaar geen aanslagen zijn gepleegd in Xinjiang. Daarvoor waren er, sinds 1990, dertig terroristische aanslagen. De huidige rust is te danken aan het beleid in de regio, zegt terrorisme-expert Li Wei op de website van de regeringsgetrouwe Global Times. De maatregelen in Xinjiang zijn volgens hem juist leerzaam voor de internationale gemeenschap, als het gaat om het bestrijden van terrorisme.

