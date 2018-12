China lanceert als allereerste een lander naar de achterkant van de maan

Vanaf de aarde zien we maar één kant van de maan, doordat het ‘gezicht’ van de maan meedraait terwijl hij om onze planeet cirkelt. Voor wetenschappers is deze missie bijzonder interessant omdat er op de achterzijde meer en oudere inslagkraters zijn dan op de zijde die we vanaf de aarde zien. Daarmee hopen de wetenschappers iets te weten te komen over het ontstaan van de maan.

De Chang’e-4 lander, vernoemd naar de taoïstische godin van de maan, zet koers naar het Zuidpool-Aitkenbekken. Daar zal het karretje foto’s maken en grondmateriaal verzamelen. Die gegevens gebruiken de Chinese wetenschappers om de mogelijkheid van een basis op het maanoppervlak te onderzoeken. E reist onder andere een tonnetje mee met plantenzaden en eieren van de zijdevlinder. De wetenschappers kunnen daarmee zien hoe organismen zich gedragen bij lagere zwaartekracht.

Communicatie

De Chinezen hebben al drie eerdere maanmissies ondernomen, maar de Chang’e-4 zal het eerste ruimtevaartuig zijn dat op de achterkant van de maan landt. Dat zo’n missie nog niet eerder tot een goed einde is gebracht, heeft te maken met de communicatie tussen het ruimtevaartuig en de aarde. Er kan niet direct met de Chang’e-4 gecommuniceerd worden, omdat de maan zelf in de weg zit. Daarom is er in mei dit jaar een communicatiesatelliet naar de maan geschoten. Maar net als bij een telefoonverbinding zit er vertraging tussen de aarde, satelliet en Chang’e-4, en daarom moet de maanlander in de laatste seconden zelfstandig de landing voltooien.

Op de communicatiesatelliet bevindt zich een Nederlandse radioantenne. Marc Klein Wolt, astrofysicus aan de Radboud Universiteit, was betrokken bij de ontwikkeling van die antenne. De Nederlandse antenne gaat geen onderzoek doen naar de maan zelf, maar naar het ontstaan van de eerste sterrenstelsels, een slordige tien miljard jaar geleden. Het signaal dat de antenne moet oppikken is erg zwak, en daarom is de locatie van de Chang’e-satelliet ideaal, zegt Klein Wolt. Achter de maan heb je geen last van de atmosfeer, en is de storende straling die van de aarde komt minimaal.

De samenwerking met de Chinese astronomen ging niet altijd even makkelijk, vertelt hij. De Chinezen zijn erg voorzichtig en willen de touwtjes graag zelf in handen houden. “Ze zijn erg bang dat er iets misgaat,” zegt Klein Wolt. Daarom moet het team van Klein Wolt wachten tot de Chang’e-4 op het oppervlak van de maan staat, voor zij hun antenne kunnen aanzetten. “De Chinezen zijn bang dat de missie anders in gevaar komt.” Maar, zegt hij, “op wetenschappelijk gebied ging de samenwerking erg goed.”

Verwacht wordt dat het ruimtevaartuig rond 3 januari volgend jaar aankomt op de andere kant van de maan.