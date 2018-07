China laat Liu Xia vrij als teken van goodwill aan Europa

De 57-jarige Liu Xia was gehuwd met Liu Xiaobo, een Chinese schrijver die actief was in de protestbeweging van 1989 en die het pro-democratiemanifest Charta 08 schreef. Hij werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor 'het aanzetten tot omverwerpen van de staatsmacht'. Een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, maar bleef zijn stoel in Oslo leeg.

Na zijn overlijden aan leverkanker, waarvoor hij pas werd behandeld toen het te laat was, kreeg de reeds jarenlang geïsoleerde Liu Xia een zware depressie. Buitenlandse regeringen, mensenrechtenadvocaten en schrijvers pleitten ervoor om haar naar het buitenland te laten vertrekken, maar dat werd door Peking telkens uitgesteld. Haar uiteindelijke vrijlating komt als een verrassing.

Handelsoorlog Veel waarnemers denken dat Liu's vrijlating beïnvloed is door de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. De vrijlating van Liu viel samen met een staatsbezoek van de Chinese premier Li Keqiang aan Duitsland, waar bondskanselier Angela Merkel zich meermaals voor Liu's komst heeft uitgesproken. In een gesprek maandag hadden ze het over de handelsoorlog, maar ook over 'controversiële kwesties', aldus Merkel. Sinds China in een handelsoorlog met de VS is verwikkeld, probeert het Europa aan zijn zijde te krijgen. Komende week vindt in Peking de jaarlijkse EU-China-top plaats, en volgens Europese diplomaten oefent China stevige druk uit om daar met een gezamenlijke verklaring tegen de Amerikaanse president Trump te komen.

Schaakstuk "Ik heb altijd het gevoel gehad dat Liu Xia door de Chinese regering als een schaakstuk wordt gebruikt", aldus Liao Tianqi, een in Duitsland wonende schrijfster en voorzitter van de Chinese schrijversorganisatie PEN, aan Deutsche Welle. "Nu hebben ze hun schaakstuk opgegeven, om hun goede wil te tonen aan Duitsland en Europa, in de hoop om samen op te trekken tegen Trump." Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken bevestigde vandaag het vertrek van Liu, maar zei dat dit niets met het bezoek van Li Keqiang had te maken. China heeft altijd volgehouden dat Liu vrij was en dat haar rechten niet werden geschonden. In werkelijkheid, zo stelden westerse diplomaten vast, werd de dichteres bewaakt en kon ze alleen vooraf gescreend bezoek en telefoontjes ontvangen. Journalisten en diplomaten werden bij haar weggehouden. Mensenrechtenactivisten juichten het vertrek van Liu Xia toe, maar betreurden dat haar jongere broer Liu Hui geen toestemming had gekregen om China te verlaten. Liu Hui, die in 2013 wegens fraude werd veroordeeld en ook in huisarrest zit, blijft volgens hen achter om te verhinderen dat Liu Xia in Duitsland een boekje opendoet over hoe ze in China behandeld is.

