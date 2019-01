China hekelt ‘politieke vervolging’ Huawei

Huawei, houd vol! Dat schrijft de Chinese website Global Times in een commentaar over de Amerikaanse aanklacht tegen het technologiebedrijf. De Chinezen zijn verbolgen over de, in hun ogen, politieke motieven achter het optreden van de Amerikaanse justitie.

Lees verder na de advertentie

De verontwaardiging spat ervan af op de site die altijd pal staat voor het nationale belang: ‘De Amerikanen vervolgen high-techbedrijven als Huawei hysterisch’. Dit gaat niet meer over een economische kwestie of een juridisch geschil, schrijft de commentator. ‘Als het machtigste land ter wereld zijn de VS bedreven in het nastreven van geopolitieke belangen onder juridische voorwendselen.’

Op Twitter gaat de hoofdredacteur van de Global Times nog wat verder. Hu Xijin ziet de aanklacht als ‘politieke vervolging’. Amerika is volgens hem gewoon jaloers. ‘Het kan niet concurreren met Huawei, dus pakken ze het op een valse manier aan.’ Dat is ‘walgelijk’ vindt Hu en volgens hem zien de meeste Chinezen het ook zo – wat moeilijk is te controleren.

Verontwaardiging Op Chinese sociale media overheerst verontwaardiging, meldt The Straits Times uit Singapore. Er klinken zelfs oproepen om voluit in de tegenaanval te gaan. ‘Sommige veldslagen moeten geleverd worden, anders zullen we altijd aan de leiband lopen’, schrijft een gebruiker van Weibo, een Chinees platform. Chinese sociale media staan onder strikte controle, de overheid laat onwelgevallige opmerkingen snel verwijderen. Feit is dat de VS veel andere bedrijven, ook westerse, zouden kunnen aanpakken vanwege het omzeilen van sancties tegen Iran Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Peking sprak van ‘onredelijke onderdrukking van Chinese bedrijven’ en ‘politieke manipulatie’. Op de aanklacht tegen Huawei ging hij inhoudelijk nauwelijks in, net als de Chinese media. De Global Times meldt wel dat justitie het bedrijf beschuldigt van het omzeilen van de sancties tegen Iran, het misleiden van banken en het stelen van robottechnologie van T-Mobile. Maar de eerste twee zaken zijn door Huawei ontkend en de laatste is in 2017 al afgehandeld door een Amerikaanse rechter. Feit is dat de VS veel andere bedrijven, ook westerse, zouden kunnen aanpakken vanwege het omzeilen van sancties tegen Iran. En de kwestie met T-Mobile, die stamt uit 2012, lijkt er met de haren bijgesleept. Met Huawei mikken de VS op de belangrijkste Chinese speler in de internationale technologiemarkt, en dat op het moment dat Peking en Washington in een handelsoorlog zijn verwikkeld. Het idee dat het een puur juridische zaak betreft, is al onderuit gehaald door de Amerikaanse president Donald Trump zelf. Hij heeft gezegd dat hij niet zal aarzelen om ‘in te grijpen’ als het gaat om de uitlevering van de financiële topvrouw van Huawei, Meng Wanzhou, die op Amerikaans verzoek vastzit in Canada. Trump koppelde die zaak aan de handelsbesprekingen die gaande zijn tussen China en de VS. China heeft na de aanhouding van Meng teruggeslagen door twee Canadezen te arresteren, op nogal willekeurige gronden. Een derde Canadees, die al was veroordeeld wegens drugshandel, heeft onlangs de doodstraf gekregen. Daarmee laat Peking zien dat het niet met zich laat spotten, en maakt het ook duidelijk dat dit echt meer is dan een handelsruzie. Maar Amerikanen direct aanpakken, dat durft China tot nu toe niet aan.