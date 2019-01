China getroffen door onverwachte exportdaling

De export, gemeten in dollars, kromp met 4,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste daling in twee jaar. Economen hadden in doorsnee een stijging met 2 procent voorspeld. De import van de tweede economie van de wereld kromp met 7,6 procent. Hier werd gemiddeld een toename met 4,5 procent verwacht. Dit duidt op een zwakkere binnenlandse vraag in China.

Over heel 2018 steeg de uitvoer van China met 9,9 procent en ging de invoer met 15,8 procent omhoog. Het handelsoverschot met de VS kwam vorig jaar uit op ruim 323 miljard dollar, een record. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vaak zijn ongenoegen geuit over het hoge Chinese handelsoverschot met de VS.

Deze maand vonden in Peking han­dels­ge­sprek­ken plaats tussen de Chinezen en de Amerikanen

De tegenvallende cijfers uit China wakkeren de zorgen verder aan over de negatieve effecten van de Chinees-Amerikaanse handelsvete en de afkoelende wereldeconomie. Onlangs kwam technologiegigant Apple nog met een stevig omzetalarm, waarin de teleurstellende vraag naar iPhones in China als belangrijke reden wordt genoemd.

Meer openheid De Chinese regering heeft verschillende maatregelen aangekondigd om de binnenlandse economie aan te jagen, waaronder versoepelde kapitaaleisen voor banken om de kredietverstrekking te stimuleren en belastingverlagingen voor kleine ondernemingen. Deze maand vonden in Peking handelsgesprekken plaats tussen de Chinezen en de Amerikanen. De Chinese vicepremier Liu He gaat naar verluidt later deze maand naar Washington om op hoger niveau opnieuw overleg te voeren over het handelsconflict tussen beide economische grootmachten. De opstekende economische tegenwind dwingt de Chinese leiding tot bescheidenheid. Het triomfalisme van begin 2018 is stilaan verdwenen. Sinds begin december een staakt-het-vuren in de handelsoorlog werd afgekondigd, is China ijverig op zoek naar concessies waarmee het de Verenigde Staten tevreden kan stellen. China kondigde meer openheid aan voor buitenlandse bedrijven, daarmee tegemoetkomend aan de klacht van beperkte markttoegang. Het ambitieuze technologieprogramma ‘Made in China 2025', dat door de VS als een vorm van oneigenlijke staatssteun wordt gezien, is in de koelkast gezet. En toen de topvrouw van het Chinese telecombedrijf Huawei op verzoek van de VS in Canada werd gearresteerd, reageerde China zijn boosheid daarover af op Canada, niet op de VS. Het blijft de vraag of China bereid is tot echte veranderingen, die tot een gelijk speelveld op economisch vlak kunnen leiden en tot wederkerigheid in de buitenlandrelaties.

