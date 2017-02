China gaat auto’s volgen in Xinjiang

China zet nieuwe technologie in voor controle van de bevolking in het uiterste noordwesten van het land, waar een grote islamitische minderheid woont. Binnenkort moeten alle auto’s, vrachtwagens en bijvoorbeeld ook bulldozers daar zijn uitgerust met het Chinese satelliet-navigatiesysteem Beidou, zodat de overheid ze kan volgen.

Lees verder na de advertentie

Volgens de plaatselijke overheid moet deze maatregel ‘de sociale zekerheid, veiligheid en harmonie’ bevorderen en terrorisme voorkomen

“Auto’s zijn het belangrijkste vervoermiddel voor terroristen, en ze worden ook vaak gekozen als middel voor terroristische aanslagen”, meldt de verkeerspolitie van Bayingolin, een deel van de regio Xinjiang. Voor 30 juni moeten alle gemotoriseerde voertuigen zijn uitgerust met het navigatiesysteem ‘zodat ze gevolgd kunnen worden, waar ze ook heengaan’, schrijft de staatskrant Global Times.

Volgens de plaatselijke overheid moet deze maatregel ‘de sociale zekerheid, veiligheid en harmonie’ bevorderen en terrorisme voorkomen. Een aanslag met een autobom in 2014 kostte meer dan dertig mensen het leven, het jaar ervoor reden terroristen met een terreinwagen vijf mensen dood op het Tiananmen-plein in Peking. Elders in de wereld vielen vorig jaar bijna honderd doden bij aanslagen met vrachtwagens in Nice en Berlijn.

In de regio Xinjiang, in het uiterste noordwesten van China, is het regelmatig onrustig. De oorspronkelijke Oeigoerse bevolking voelt zich onder de voet gelopen door de Han-Chinezen, die inmiddels de meerderheid vormen.

De islamitische Oeigoeren, die verwant zijn aan de Turken, voelen zich door de Chinese overheid beperkt in hun religieuze praktijken en culturele uitingen. Een week geleden vielen acht doden bij een aanval door radicale Oeigoeren met messen. Afgelopen weekeinde trokken duizenden gewapende Chinese militairen door de straten van Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang, volgens de overheid in een actie tegen terroristen. De regio grenst aan Pakistan en Afghanistan.

Waterdicht Peking wijt de onrust aan terrorisme, maar critici van het regime wijzen op de achterstelling van de plaatselijke bevolking bij de Han-Chinezen, veruit de grootste bevolkingsgroep van het land. In de steden in Xinjiang zijn al veel camera’s aanwezig die de bevolking volgen. Maar het blijft lastig voor Peking om de grote, dunbevolkte regio onder controle te houden. Auto’s zonder de vereiste sa­tel­liet-na­vi­ga­tie kunnen straks niet meer tanken bij de benzinepompen in de regio Bayingolin is groter dan Duitsland, met iets meer dan een miljoen inwoners. Het volgen van alle auto’s moet de controle in dat gebied gemakkelijker maken. Het nieuwe systeem wordt de komende maanden verplicht ingevoerd en de sanctie lijkt waterdicht: auto’s zonder de vereiste satelliet-navigatie kunnen straks niet meer tanken bij de benzinepompen in de regio. Kenners van het Chinese beleid verwachten dat het systeem zal worden uitgebreid naar heel Xinjiang.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.